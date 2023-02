Buffett prodal významné podíly v Activision Blizzard a TSMC | e15.cz

Americká společnost Berkshire Hathaway legendárního investora Warrena Buffetta uskutečnila v závěru loňského roku několik překvapivých transakcí . Výrazně snížila svůj akciový podíl v tchajwanském výrobci polovodičů TSMC a také v americkém vývojáři počítačových her Activision Blizzard. Buffett přitom investoval vysoké sumy peněz do obou titulů teprve nedávno.

Dvaadevadesátiletý Buffett, který patří k nejbohatším lidem světa, proslul tím, že své investice důsledně promýšlí na mnoho let dopředu a podobně náhlé prodeje u něj nejsou příliš běžné. Ekonomičtí experti mají přesto pro poslední kroky „Věštce z Omahy“ pochopení. „TSMC přinášelo Berkshiru jen mizivý zisk. Investice do tohoto titulu pro něj nebyla zrovna velkou výhrou,“ podotýká analytička Cathy Seifertová ze společnosti CFRA Research.

Buffett snížil svůj podíl v tchajwanském výrobci čipů ve čtvrtém kvartále roku 2022 o 86,2 procenta na 8,3 milionu akcií v hodnotě 618 milionů dolarů, zhruba 13,7 miliardy korun. Učinil tak pouhé tři měsíce poté, co Berkshire oznámila, že si pořídila cenné papíry TSMC za více než čtyři miliardy dolarů, což tehdy inspirovalo k jejich nákupům i řadu dalších investorů.

Kdo je Warren Buffett alias Věštec z Omahy:

TSMC se nicméně v poslední době potýká s celosvětově klesající poptávkou po elektronických produktech. Minulý měsíc varovala investory, že její tržby klesnou v letošním prvním kvartále o pět procent.

Společnost Berkshire překvapila také prodejem dvanáctiprocentního podílu ve studiu Activision Blizzard, které vytvořilo například úspěšné videoherní série Call of Duty či World of Warcraft a o jehož převzetí se aktuálně pokouší technologický gigant Microsoft.

Buffett poprvé investoval do Activision Blizzard jednu miliardu dolarů v roce 2021. Svůj podíl pak prudce navýšil v minulém roce, když vyšlo najevo, že Microsoft zamýšlí studio odkoupit. Historicky největší transakci ve videoherním průmyslu za bezmála sedmdesát miliard dolarů ovšem momentálně komplikují antimonopolní úřady ve Spojených státech a Velké Británii, podle kterých by obchod poškodil konkurenci. „Pokud se tato transakce uskuteční, vyděláme nějaké peníze. Jestli ne, kdo ví, co se stane,“ prohlásil sám Buffett na loňském výročním setkání s investory Berkshiru.

Věštec z Omahy se dále zbavil více než devadesáti procent svých akcií v americké bance U.S. Bancorp a zhruba šedesáti procent v peněžním domě Bank of New York Mellon. Naopak přikoupil dalších 20,8 milionu akcií Applu za 3,2 miliardy dolarů. Svůj vlastnický podíl v technologickém gigantu tak navýšil na 5,8 procenta.

Akciím Applu se letos daří. Od začátku roku posílily o 22,5 procenta. Buffettova firma nově vsadila též na cenné papíry amerického výrobce stavebních materiálů Louisiana-Pacific a pořídila si též menší podíl v mediálním konglomerátu Paramount Global, pod nějž spadá třeba televize CBS nebo filmové studio Paramount Pictures.