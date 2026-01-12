Z formule 1 rovnou do venture kapitálu: Nico Rosberg už spravuje přes 200 milionů dolarů
- Bývalý šampion F1 Nico Rosberg vlastní venture capital fond.
- Spravuje už 200 milionů dolarů.
- Investuje menší částky a sází na spolupráci, ne dominanci.
Bývalý mistr světa formule 1 Nico Rosberg vybral od investorů 100 milionů dolarů pro svůj fond rizikového kapitálu. Tím se zařadil mezi největší technologické investory, kteří vzešli ze světa profesionálního sportu, připomíná agentura Bloomberg.
Fond Rosberg Ventures v lednu uzavřel svůj třetí fond a celkově tak spravuje 200 milionů dolarů, uvedla společnost v pondělí. Rosberg, který se narodil v Německu a žije v Monaku, je zakladatelem fondu i jeho hlavním investorem.
Ze sportu rovnou do byznysu
Podobně jako sportovní hvězdy LeBron James či Serena Williams, i Rosberg následuje trend sportovců investujících do startupů. Boom kolem umělé inteligence navíc přilákal další slavná jména, včetně fotbalisty Cristiana Ronalda. Menší investoři se však v posledních letech potýkají s obtížemi při získávání kapitálu, protože nejisté ekonomické prostředí a vyšší úrokové sazby přesouvají peníze k zavedeným hráčům.
Rosberg Ventures investuje relativně menší částky, obvykle mezi dvěma a pěti miliony dolarů. Podle Rosberga jde o „kolaborativní“ strategii, která nevyžaduje velké majetkové podíly ani přímou konkurenci s největšími fondy rizikového kapitálu. „Nemohu přijít do fotbalu a myslet si, že hned porazím Manchester City,“ řekl Rosberg.
Šampion nezapomněl na F1
Rosberg ukončil kariéru ve formuli 1 po zisku titulu mistra světa v roce 2016 a následně začal investovat vlastní prostředky do startupů. Tyto investice přinesly podle jeho slov jak úspěchy, tak nezdary. Mezi ně patřily podíly ve SpaceX či Lyftu prostřednictvím speciálních investičních struktur, i sázka na letecký startup Lilium, který loni zkrachoval.
Fond Rosberg Ventures založil v roce 2022, zpočátku především jako fond fondů, investující do zavedených venture kapitálových firem. Postupně ale začal investovat i přímo do startupů, včetně databázové společnosti ClickHouse, která vznikla oddělením od ruského technologického gigantu Yandex a byla letos v květnu oceněna na 6,35 miliardy dolarů.
Rosberg se k investičním příležitostem dostává i díky osobní iniciativě, například oslovením zakladatelů startupů přes LinkedIn. Zároveň otevřeně využívá svou mediální známost a pravidelně pořádá setkání podnikatelů a investorů při závodech formule 1. Podle svých slov také zprostředkovává obchodní spolupráci mezi startupy a velkými německými firmami, jejichž majitelé do jeho fondu investují.