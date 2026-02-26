Bolestivý reset Pumy pokračuje. Firma padá do ztráty, akcie přesto rostou
- Puma čeká v roce 2026 provozní ztrátu až 150 milionů eur a ruší výplatu dividendy.
- Akcie i tak po výhledu firmy vyskočily až o devět procent, přesto jsou za rok zhruba 20 procent v minusu.
- Firma čistí sklady, škrtá náklady a sází na větší digitalizaci.
Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Puma letos očekává další ztrátu a zrušil dividendu, protože se snaží vyprodat neprodané tenisky a oblečení a připravit se na návrat k ziskovému růstu v roce 2027, píše agentura Bloomberg.
Společnost uvedla, že v roce 2026 počítá s provozní ztrátou v rozmezí 50 až 150 milionů eur. Tržby by měly klesnout v nízkém až středním jednociferném procentním pásmu, což odpovídá odhadům analytiků. „Tento výhled může být vnímán jako konzervativní, byť mírně lepší, než očekával trh,“ uvedl analytik RBC Piral Dadhania. Zároveň upozornil, že výsledky Pumy ve čtvrtém čtvrtletí překonaly pesimistická očekávání, mimo jiné díky tomu, že se segment oblečení vyvíjel lépe, než se obávalo.
Akcie firmy ve čtvrtek ráno ve Frankfurtu posílily až o 9,1 procenta, když část investorů vsadila na obrat v hospodaření. Za posledních dvanáct měsíců je však titul stále zhruba 20 procent v minusu.
Přechodné ztrátové období
Generální ředitel Arthur Hoeld varoval, že rok 2026 bude přechodným obdobím. Puma v něm bude likvidovat přebytečné zásoby v outletových prodejnách a u části velkoobchodních partnerů, přestavovat marketing a vyvíjet lepší produkty pro fotbal, běh a trénink.
To je součást širšího plánu, jehož cílem je návrat značky k růstu v příštím roce a postupné vybudování pozice konkurenta globálních lídrů Nike a Adidas. Puma plánuje kapitálové výdaje přibližně 200 milionů eur, zaměřené mimo jiné na rozvoj digitální infrastruktury a přímých prodejních kanálů ke spotřebitelům.
Tržby Pumy ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku dosáhly 1,56 miliardy eur a překonaly odhady analytiků, k čemuž přispěla rostoucí poptávka po prémiových běžeckých botách, jako je Velocity Nitro 4, a po tréninkových produktech. Právě na tuto kategorii se firma nyní více soustředí a vyzdvihuje také partnerství s populární fitness soutěží Hyrox.
Je špatně, aby mohlo být lépe
Hoeld po svém nástupu do funkce loni v létě investory zaskočil velmi negativním hodnocením krátkodobých vyhlídek společnosti a prohlásil, že Puma potřebuje zásadní restart. Od té doby firma snížila počet pracovních míst, obměnila management a přivítala možnost, že se hlavním akcionářem stane čínská společnost Anta Sports Products.
Pokles tržeb v letošním roce je podle Pumy způsoben především snahou zefektivnit distribuci produktů v Severní Americe. Část tohoto výpadku chce firma kompenzovat růstem v Latinské Americe, na Blízkém východě, v Africe a v Indii.
Společnost zároveň uvedla, že ve čtvrtém čtvrtletí z velké části dokončila zpětný odběr produktů od velkoobchodních partnerů. Nyní se zaměřuje na snižování vysokých zásob neprodaných tenisek a oblečení prostřednictvím „disciplinovaného řízení objemu nákupů a cílených iniciativ na vyčištění produktového portfolia“.