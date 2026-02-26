Strnad spouští výrobu dronů a střel, pohon zajistí dražší turbojety. Letos chce utržit první miliardu
Skupina CSG Michala Strnada vstupuje do rychle se rozvíjející a vzhledem k vývoji války na Ukrajině stále ziskovější výroby vojenských bezpilotních prostředků. Hodlá produkovat celé letouny poháněné nikoli elektrickými nebo spalovacími motory, jako většina firem v oboru, ale výkonnějšími a také dražšími proudovými pohonnými jednotkami. To klade větší nároky na konstrukci trupů a křídel dronů a samozřejmě se to odráží i v ceně.
CSG neskrývá, že se zaměří na vyšší kategorii dronů a také na řízené střely. Sází například na svůj turbofan neboli dvouproudový motor MTF400 s nízkou spotřebou paliva. Letos plánuje vyrobit stovky různých typů motorů a dosáhnout tržeb okolo jedné miliardy korun.
Přestože se CSG zatím soustředí na pohonné jednotky, podobně jako v jiných oborech se chce propracovat k finálnímu produktu. Pro výbušné náplně a další bojové části dronů může využít svůj slovenský podnik MSM Group. Autonomní řízení, prvky AI, senzory či výcviková zařízení by zase obstaraly společnosti soustředěné v CSG Advanced Electronics.
Ovládnutí klíčové srbské firmy
Pro Strnada bylo klíčové loňské získání majority v srbské firmě MUST Solutions, vývojáři a výrobci motorů. V rámci CSG tak loni na podzim vznikl nový subjekt AviaNera Technologies. Ten se v současnosti zaměřuje na malé turbínové motory, konkrétně typy micro-turbojet a micro-turbofan, určené pro bezpilotní prostředky, takzvanou vyčkávací munici a další obranné aplikace.
„Tyto špičkové technologie a know-how v oblasti pohonných jednotek jsou klíčovým komponentem a často i úzkým hrdlem při vývoji a výrobě moderních bezpilotních prostředků,“ uvedl majitel CSG. „Je to první krok na cestě k vertikální integraci, která nám umožní vyvíjet a vyrábět kompletní systémy,“ dodal.
Strnad připomněl, že CSG se už podařilo vybudovat silnou globální pozici v produkci malorážového střeliva a stejný cíl má v současnosti také ve výrobě vojenských dronů a obecně pokročilých zbraňových systémů.
Akviziční hlad a konkurence
CSG nyní vyhodnocuje další akviziční příležitosti v Evropě i mimo ni, které by jí pomohly urychlit budování technologických schopností a výrobních kapacit. „Letos plánujeme v této oblasti investovat desítky milionů eur,“ upřesnil mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Na trhu se spekuluje o tom, že Strnad hodlá konkurovat české firmě PBS Group zaměřené právě na malé proudové motory. Jde o jednu z nejúspěšnějších tuzemských firem těžících z prudce rostoucí poptávky po zbraních včetně dronů a řízených střel. Loni investovala dvacet milionů dolarů do nového výrobního závodu v USA, mezi její zákazníky patří americké letectvo a námořní síly.
Možnému konkurenčnímu střetu nahrává skutečnost, že Strnadův nový podnik AviaNera vede bývalý výkonný ředitel PBS Pavel Čechal. CSG měla údajně přetáhnout i další odborníky.
„Začít vyrábět tak sofistikovanou technologii, jako jsou letecké motory, bez předchozí zkušenosti vyžaduje mnoho let, pokud nejde například o licenční výrobu. Situaci budeme nadále monitorovat a v případě důvodného podezření na porušení právních norem jsme připraveni podniknout odpovídající kroky k ochraně našich technologií a know-how,“ upozornil už dříve generální ředitel PBS Petr Kádner.
Motory nejsou cílem, tvrdí CSG
CSG zdůrazňuje, že pohonné jednotky jsou pro ni jedním z klíčových stavebních kamenů, nikoli finálním produktem, jako je tomu v případě PBS. Skupina chce dodávat celé integrované dronové systémy, kde motor tvoří pouze jednu část. Ty další zahrnují elektroniku, autonomní řízení a další komponenty.
„V tomto smyslu je naše pozice od české konkurence odlišná – motory nejsou cílem, ale prostředkem k technologické suverenitě a k vývoji finálních systémů. Proto u motorů budujeme vlastní konstrukční know-how a oproti české konkurenci navíc nabízíme širší výkonové rozpětí motorů,“ popsal rozdíly mezi CSG a PBS Čírtek.
Portfolio zahrnuje například turbojet MTJ300 pro takzvanou vyčkávací munici i výkonnější jednotky řady MTJ. Svými parametry je podle CSG zmíněný celoevropsky ojedinělý dvouproudový motor MTF400 o tahu 4000 N s nízkou spotřebou paliva určený pro střely s plochou dráhou letu a protilodní střely. V nabídce má firma ale také turbohřídelovou jednotku pro vertikální start a přistání, která je využitelná pro drony s rotorovým pohonem.
Záměr prorazit v oblasti výroby dronů a naváděných střel odpovídá dlouhodobé snaze CSG zbavovat se subdodavatelů a tím závislosti na výrobním řetězci. To umožní nabídnout zákazníkům nejen samotné motory, ale celé bezpilotní prostředky s různými možnostmi využití od průzkumu bojiště, útočného nasazení až po vyhledávání a likvidaci nepřátelských dronů.
„Klíčové je, že tyto pohonné jednotky nebyly převzaty ‚zvenčí‘, ale byly více než šest let samostatně vyvíjeny týmem MUST Solutions na základě zkušeností zakladatele a vlastního konstrukčního know-how,“ doplnil mluvčí Strnadovy skupiny. Ta podle něj akvizicí srbského podniku nezískala jen výrobní kapacitu, ale především originální technologickou základnu, kterou dále rozvíjí.
Drony, elektronika i munice
Navzdory snaze získat co největší nezávislost na subdodavatelích CSG nevylučuje spolupráci s externími partnery. Za základ považuje zmíněné motory a předpokládá zapojení dalších firem skupiny. Různé bojové hlavice a výbušné náplně vyrábí slovenská MSM Group. Elektronická zařízení včetně autonomní pilotáže, umělé inteligence, senzorů a výcvikových systémů dostaly na starosti další firmy z CSG.
Letos se Strnad soustředí na rozjezd výroby komponent potřebných pro finální produkci dronů, rozšiřování kapacit a přípravu dalších investic. Chystá také výstavbu výrobních prostor v Česku. Současně jedná o umístění části produkce ve Spojených státech. Podle Čírtka to souvisí mimo jiné s projekty typu Golden Dome. To je mnohovrstevnatá obrana proti hrozbám ze vzduchu i z vesmíru navržená administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, která klade důraz na lokální výrobu, odolné dodavatelské řetězce a schopnost rychle škálovat produkci.
