Konec prodavačů na vesnicích. AI avataři poradí s recepty a nahradí i obecní rozhlas, říká Březina z COOP
- AI asistenti v prodejnách COOP podle zástupce řetězce Pavla Březiny nabídnou sociální kontakt osamělým lidem a také poznají, když někdo omdlí.
- Avataři dokážou přivolat i pomoc, pokud se někomu udělá špatně. Umí rozpoznat nevhodnou polohu člověka, například když někdo upadne.
- Skupina COOP provozuje stovku automatizovaných prodejen v ČR, letos postaví zhruba dalších třicet.
Vesnické prodejny procházejí největší technologickou transformací za poslední desetiletí. Pavel Březina, šéf Asociace českého tradičního obchodu a předseda představenstva Svazu českých a moravských spotřebních družstev COOP, v pořadu FLOW přiznává, že na českém venkově začíná revoluce AI. Lidé se v obchodech místo s prodavačkou budou pravidelně potkávat s umělou inteligencí. První vlaštovky se už letos testují.
„Už to není jen o prodeji rohlíků. Naše nová AI asistentka dokáže se zákazníkem komunikovat, poradit mu třeba s receptem,“ říká Březina.
Podle něj se prodejny také pomalu mění v informační uzel. „V podstatě do prodejen integrujeme úřední desku, kde mohou starostové nechat nahrát informace o rozpočtu nebo plánovaných akcích, které pak lidem AI asistenti sdělí,“ vysvětluje.
Pokec s avatarem místo samoty
COOP je průkopníkem autonomních prodejen v České republice. Takových obchodů provozuje už stovku, tedy nejvíc ze všech řetězců. Letos plánuje otevřít zhruba dalších třicet. Tento typ prodejen vyvolával u starostů prý obavy ze ztráty lidského kontaktu. Realita je ale podle Březiny úplně opačná.
„Lidé se v prodejnách paradoxně potkávají více a povídají si mezi sebou. A pro ty, kteří jsou sami, může být i kontakt s mluvícím avatarem na obrazovce zajímavým zpestřením,“ podotýká Březina.
Kromě společenské role řeší technologie i bezpečnost. AI v prázdné prodejně neustále vyhodnocuje situaci.
„Pokud systém vidí zákazníka v horizontální poloze, ví, že je zle, a okamžitě signalizuje problém vzdálenému dohledu,“ popisuje Březina s tím, že v automatizovaných prodejnách se také méně krade než v klasických obchodech. Lidé se totiž při vstupu musí prokázat bankovní identitou, nejsou tedy anonymní a více se bojí něco zcizit.
Skupina COOP provozuje v Česku na 2 400 prodejen pod různými družstvy. I při obratu kolem 35 miliard korun je však prý hospodaření na hraně. „Máme ziskovost kolem jednoho procenta, což je pro obchodníka hrozné. Může za to obrovská administrativní zátěž i deformace trhu slevami,“ uvádí v rozhovoru.
Češi podle něj v akcích nakupují až 60 procent zboží, což je evropský unikát. Zákazníci byli podle jeho slov na slevy naučeni a dnes už bez nich téměř nereagují.
Jak nákladné je postavit automatizovanou prodejnu a jaká je návratnost investice? Jaká evropská legislativa by nám mohla zlevnit potraviny? A proč Březina tolik vítá návrat EET? To jsou další témata, která probrala Veronika Jonášová v pořadu FLOW. Podívejte se na video v článku.