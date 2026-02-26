Podepsáno. Astronaut Svoboda zná první termín, kdy se mu otevře okno do vesmíru
- Česká republika vsadila na soukromé americké firmy – první teoretická cesta Aleše Svobody do vesmíru se otevírá.
- NASA právě vybral Axiom Space a Vast Space pro pilotované mise na ISS – příští léto může být průlomové.
- Za misemi nestojí jen astronauti, ale i šance pro český vesmírný průmysl a nové kontrakty.
Před pár dny v USA proběhly stranou pozornosti podpisy smluv mezi americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) a firmami Axiom Space a Vast Space. Událost je klíčová pro Česko, respektive pro cestu astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Právě na tyto společnosti organizující lety do vesmíru totiž Česko vsadilo a smluvně si s nimi předjednalo spolupráci. Vedle prostoru ohledně zakázek pro český vesmírný průmysl se tak otevřelo i první teoretické okno pro Aleše Svobodu. Nadějí je léto příštího roku.
Axiom Space a Vast Space jsou soukromé firmy specializující se na organizaci vesmírných misí. Vast k současným letům využívá loď Crew Dragon společnosti SpaceX. Onen podpis smlouvy s NASA znamená, že si ji americká vládní agentura vybrala jako organizátora pilotované komerční mise s názvem PAM 6 na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Stejně tak o několik týdnů dříve NASA oznámil výběr společnosti Axiom Space pro realizaci mise MAP 5. S oběma firmami podepsala Česká republika memorandum o spolupráci v roce 2024.
Konkrétně to první se týká „partnerství na budoucích projektech pilotovaných vesmírných letů“. Středobodem je pak účast Aleše Svobody.
Sázka na Vast nebyla sice pro Česko riskem, ale sto procent to také nebylo. Společnost totiž dosud k ISS nikdy žádný let neorganizovala. Mise PAM 6 má přitom první termín už příští rok v létě, astronauti v jejím rámci stráví na orbitální stanici dva týdny. Mimochodem, československý kosmonaut Vladimír Remek strávil na své misi v roce 1978 týden.
„Naším záměrem je usilovat o účast na misi PAM 6. Skutečnost, že NASA pro tuto misi vybrala společnost Vast Space, přirozeně vytváří prostor pro další jednání,“ říká Václav Kobera, ředitel Odboru nových technologií a inovací v dopravě a Kosmické agentury z Ministerstva dopravy. Finální rozhodnutí o složení posádky, tedy i schválení jednotlivých účastníků letu, je ovšem plně v kompetenci NASA.
Axiom Space je pak dalším americkým soukromým operátorem letů, který už komerční mise na ISS létá. NASA mu nedávno schválil jinou misi s názvem MAP 5. Ta odstartuje nejdříve v lednu roku 2027 raketou Falcon 9, taktéž od SpaceX Elona Muska. Potrvá 14 až 21 dní.
Memorandum s firmou Česko zastoupené ministerstvem dopravy podepsalo také v roce 2024 a podobně jako s firmou Vast má vytvářet kontakt a rámec pro budoucí kontrakty – například dodávky hardware, software, experimentálních zařízení a podobně.
Tento cíl je oproti účasti Aleše Svobody poněkud vzdálenější. Oba operátoři totiž chystají vlastní vesmírné stanice, které mají nahradit ISS poté, co v roce 2030 skončí její životnost. Axiom chce postavit Axiom Station, Vast pak Haven-1. Právě na technologiích pro ně by se mohly české firmy podílet.