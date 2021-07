Z fúze dvou realitních gigantů za 18 miliard eur možná sejde. Vonovia musí získat 50 procent akcií | E15.cz

Z největší realitní transakce v Evropě možná sejde, protože německá společnost Vonovia si nejspíš nezajistila podporu dostatečného množství akcionářů Deutsche Wohnen k převzetí této firmy. S odvoláním na dva své zdroje to napsala agentura Reuters. Akcionáři mohli nabídku na odkup přijmout do středeční půlnoci. Aby se obchod mohl uskutečnit, potřebovala by Vonovia získat nejméně 50 procent akcií svého rivala.