Nord Stream 2 definitivně dostal zelenou | E15.cz

Británie požaduje zrušení severoirského protokolu

Britská vláda ve středu oznámila, že hodlá docílit „významné změny“ v brexitové obchodní dohodě. Spojené království si přeje zrušení nebo zásadní přepracování takzvaného severoirského protokolu, který komplikuje výměnu zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Velké Británie. Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič k tomu řekl, že evropská strana bude hledat „kreativní řešení tohoto problému“, brexitovou dohodu ovšem znovu projednávat nechce. Irská vláda rovnou sdělila, že jakékoliv zásahy do severoirského protokolu jsou vyloučené. Návrh Londýna podrobili kritice i mnozí experti na mezinárodní obchod. Konflikt ohledně problematického postavení Severního Irska po brexitu se tak zdá být daleko od svého konce.

Spor o ruský plynovod skončil

Spojené státy a Německo dnes ráno potvrdily včerejší spekulace médií ohledně dosažení dohody, která umožní dokončení kontroverzního plynovodu Nord Stream 2 v Baltském moři. Ten má přivádět zemní plyn z Ruska do západní Evropy. Washington již nebude stavbu projektu nijak bojkotovat. Obě země se nicméně také zavázaly, že neprodleně uvalí na Rusko sankce, pokud se Kreml rozhodne plynovod v budoucnu využít jako politickou zbraň. Nespokojenost nad uzavřením dohody vyjádřily vlády Polska a Ukrajiny, podle nichž dané rozhodnutí „vytvořilo politickou, vojenskou a energetickou hrozbu pro Ukrajinu a střední Evropu“. Nord Stream 2 je v tuto chvíli hotový z 98 procent a do provozu by měl být uveden už v letošním roce.

Na trzích vládl optimismus, akcie zamířily vzhůru

Americké akcie ve středu převážně zdražovaly. Pomohly jim zejména dobré hospodářské výsledky některých firem. Posílil například výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola, jehož profit se za letošní druhý kvartál meziročně zvýšil o 48 procent na 2,6 miliardy dolarů, skoro 57 miliard korun. Index S&P 500 vyrostl o 0,82 procenta. Dow Jones zpevnil o 0,83 procenta a Nasdaq Composite přidal 0,92 procenta. Mohutný růst včera zaznamenaly také burzy v západní Evropě. Panevropský ukazatel STOXX Europe 600 si připsal 1,65 procenta. Ve výrazném zisku zakončil též německý DAX (+1,36 procenta), francouzský CAC 40 (+1,85 procenta) a britský FTSE 100 (+1,7 procenta).

Farmaceutické giganty odškodní spotřebitele

Čtveřice velkých farmaceutických společností z USA Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health a Amerisource Bergen odškodní jedince, kteří je obviňují, že poslední dvě dekády významně podporovaly závislost spotřebitelů na lécích. Firmy jim dohromady vyplatí 26 miliard dolarů, tedy přes 566 miliard korun. Korporace čelily více než čtyřem tisícům žalob u federálních a státních soudů, jež by tímto krokem měly být urovnány. Vyřešení takzvané „opiátové krize“, jak se aféře přezdívá v západních médiích, přivítali také investoři. Akcie všech čtyř zmiňovaných značek ve středu posílily.

At least 25 people died in China's flood-stricken central province of Henan, a dozen of them in a subway line in its capital Zhengzhou, and more rains are forecast for the region. About 100,000 people have been evacuated from the provincial capital https://t.co/36SutFM2CK pic.twitter.com/7u94WGbqXI