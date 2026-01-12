Zadlužení jako zbraň: Jakou lekci si může dnešní Evropa vzít od Napoleona?
- Napoleonův pád nezařídily jen ruské mrazy, ale i peníze – konkrétně schopnost Británie levně a dlouhodobě si půjčovat.
- Důvěryhodnost britského státu umožnila financovat válku dluhem, zatímco Francie doplácela na opakované bankroty.
- Příběh ukazuje, že dobře spravovaný dluh může být strategickou investicí – i do obrany a budoucí bezpečnosti.
Tuhé mrazy z posledních dní a nocí můžou našincům připomenout leccos. Jedna souvislost je třeba s debaklem, který Napoleonova Grande Armée zažila během svého tažení do Ruska v druhé polovině roku 1812. Žalostné výsledky vojsk velkého vojevůdce na Východě byly do značné míry důsledkem právě mrazivého počasí, na které jeho vojáci nebyli připraveni.
Úprk přeživších Francouzů z Ruska byl zlomovým momentem. Za konečnou porážkou Napoleona o necelé tři roky později však byly jiné příčiny než ruské mrazy. Jedním z klíčových faktorů byla schopnost Británie financovat svá vojska a navíc sponzorovat celou řadu spojeneckých evropských zemí z půjček, které britské vládě poskytovali investoři do jejích dluhopisů - a to za rozumný úrok.
Británie se totiž mohla v té době chlubit tím, že už od roku 1688, tedy přes sto let, vždy splatila včas každou penny svých dluhů. Naproti tomu Francie podrazila své věřitele v desetiletích před nástupem Napoleona hned několikrát, takže byla nucena financovat své vojenské výdaje převážně jen navyšováním daní a drancováním dobytých území.
Bonita nade vše
Bonita britského impéria byla vnímána velmi vysoko: během napoleonských válek bylo království schopno najít tolik věřitelů, že na konci činilo jeho zadlužení zhruba 200 procent HDP. V dalších dekádách Británie dluh postupně snížila na „pohodových“ zhruba 30 procent těsně před první světovou válkou.
Jde tak o učebnicovou ukázku hned dvou principů. Za prvé: dluh – pokud s ním umíme zacházet – nám může dát přístup k investicím zvyšujícím následný blahobyt země zřetelně nad úroveň, kterou by měl v případě nevyužití dluhu (v uvedeném historickém kontextu nad úroveň v případě Napoleonova vítězství).
A za druhé: jedním specifickým druhem investic, které lze dluhem financovat a které mohou zvýšit naši šanci na vyšší budoucí blahobyt, jsou právě investice do schopnosti porazit agresora.
I když ovšem české vlády přijmou tyto dva principy za své, budou muset v každém okamžiku řešit velké nejistoty: jak velké je riziko agrese vůči naší zemi nebo našim spojencům, jakými konkrétními vojenskými a podobnými výdaji na toto riziko adekvátně odpovědět, a jak tyto výdaje koordinovat v rámci vojensky zatím pořád ještě bohužel velmi rozklížené Evropy.