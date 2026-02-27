Wall Street obrací. Umělá inteligence je novým rizikem pro burzy i ekonomiku
- Investoři začínají měnit svůj názor na umělou inteligenci.
- Jednou z obětí je odvětví softwaru.
- Panika ale zatím není na místě.
Letmý pohled na letošní zhodnocení akcií nenasvědčuje tomu, že by se odehrávalo něco mimořádného. Hlavní americký index S&P 500 se nachází pouze nepatrně pod svou rekordní cenou. Pod povrchem jsou ale věci poněkud znepokojivější: rozevírají se nůžky ve výkonnostech jednotlivých sektorů. Investoři totiž začínají měnit svůj názor na umělou inteligenci (AI). Pomalu si uvědomují, že tato technologie bude mít kromě vítězů i celou plejádu poražených.
Nejviditelnější obětí prvních dvou měsíců letošního roku je odvětví softwaru. Americké softwarové tituly jen od konce ledna propadly o téměř 18 procent a obchodují se více než 28 procent pod historickým maximem z konce října. Důvodem prudkých poklesů je rozmach AI agentů, kteří dokážou nahrazovat rutinní kancelářské činnosti a hypoteticky mohou firmy, které se zabývají vývojem programů a aplikací, výrazně ohrozit.
Tato teze je samozřejmě napadnutelná z mnoha stran. Velké softwarové skupiny zapojují umělou inteligenci do svých produktů a aktuálně jim spíše pomáhá k lepším příjmům. Tradiční korporace jsou notoricky neochotné měnit zaběhlé IT systémy a výdaje za software jsou pro ně často zanedbatelnou nákladovou položkou. Také platí, že AI stále využívá poměrně malá část populace. Lze tak namítnout, že jsme svědky běžných tržních výkyvů, které zřejmě dříve nebo později pominou.
Značná míra nejistoty
To ale není podstatné. Zásadní je, že investoři poprvé začínají více přemýšlet nad tím, že neřízený boom umělé inteligence může mít i destruktivní dopady na řadu odvětví. To vytváří značnou míru nejistoty a pokud jsou správci peněz nejistí, požadují za držbu akcií prémii. Zvýšená požadovaná míra výnosu pak může přebít stále silné zisky, které společnosti zranitelné vůči AI vytvářejí. Výsledkem je pak oprávněný pokles akcií.
Například skupina Salesforce, která se zaměřuje na software pro péči o zákazníky, reportovala během posledního únorového týdne výsledky nad analytickými odhady. I výhled na aktuální čtvrtletí je lepší, než se domnívaly banky z Wall Street. Mírně ale zklamal očekávaný odhad zisku pro letošní rok. To je voda na mlýn skeptikům, kteří vnímají velkou nejistotu spojenou s budoucností. Akcie po zveřejnění kvartálních čísel odepsaly téměř čtyři procenta.
Neblahý vliv AI není omezen jen na vývojáře aplikací a programů. Objevují se i apokalyptické předpovědi, podle kterých by umělá inteligence mohla způsobit prudký nárůst nezaměstnanosti a potenciální kolaps ekonomiky. Tento týden se mezi finančníky často skloňoval článek analytické společnosti Citi Research, který naznačoval možnost, že by se nezaměstnanost v USA v roce 2028 přehoupla přes 10 procent ze současných 4,4 procenta.
Nelze totiž vyloučit, že se schopnosti AI agentů v následujících kvartálech zlepší natolik, že začnou ve velkém nahrazovat kancelářské profese. To by mělo za následek citelný propad spotřeby. A právě na trendy ve spotřebě bílých límečků je americká ekonomika obzvláště citlivá. Odhady naznačují, že 20 procent nejbohatších domácností realizovalo 80 procent nákupů zboží a služeb ve Spojených státech. Vzestup AI by tak teoreticky dokázal způsobit i prudký propad HDP.
Využívání AI je ještě v plenkách
Samozřejmě, taková budoucnost je spíše extrémním scénářem a v dohledné době málo pravděpodobnou variantou. Na druhou stranu report částečně přispěl k burzovním výprodejům během pondělí. Je vidět, že se Wall Street začíná myšlenkou negativního vlivu AI stále více zabývat.
Bezprostřední panika zřejmě není na místě. Samotné využívání AI je ještě v plenkách a investoři se trápí spíše tím, zda jsou stamiliardové výdaje firem jako Alphabet, Amazon, Meta nebo Microsoft na AI ve světle ne až tak výrazného nárůstu příjmů adekvátní. I tak je letošek potenciálně přelomový. Z pohledu historie může jít o první rok, kdy si trh uvědomil, že umělá inteligence není všespásná.