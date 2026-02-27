Podnikání bez kapitálu, ale ne bez práce. Síťový marketing staví na dlouhodobém růstu, ne rychlém přivýdělku, zdůrazňuje jednatelka firmy LR Health & Beauty Systems
Síťový marketing stále u části veřejnosti vzbuzuje nedůvěru a bývá spojován s představou rychlého přivýdělku nebo agresivního prodeje. Podle jednatelky společnosti LR Health & Beauty Systems Štefánie Dzurillové se však realita oboru výrazně proměnila. Dnes, jak vysvětluje v rozhovoru, funguje na podobném principu jako influencer marketing na sociálních sítích – jen s mnohem větším důrazem na dlouhodobost, vzdělávání a stabilní zázemí.
Síťový marketing stále vzbuzuje nedůvěru. Vy ho přirovnáváte k influencerům na sociálních sítích. V čem je podobnost?
Podobnost spočívá v principu doporučení. Když influencer sdílí zkušenost s produktem, funguje to na stejné psychologii jako přímý prodej, lidé více věří osobní zkušenosti než klasické reklamě. Zásadní rozdíl je ale v dlouhodobosti a zázemí. Influencer často spolupracuje krátkodobě a propaguje více značek současně. V síťovém marketingu partner produkty dlouhodobě používá, detailně je poznává a buduje vztahy se zákazníky často po mnoho let.
Zmínila jste také rozdíl v zázemí. Co si pod tím představit?
V minulosti existovaly firmy, které poškodily pověst celého oboru, protože neměly stabilní výrobu ani kvalitní produkty. Dnes je situace jiná. Seriózní společnosti stojí na dlouhodobé tradici, vlastním výrobním zázemí a odborné podpoře, která partnerům umožňuje pracovat s ověřenými informacemi.
Co konkrétně to znamená v praxi?
U nás každý spolupracovník začíná vstupním seminářem zaměřeným na produkty, jejich složení a správné používání. Následují workshopy, školení a setkání s odborníky, včetně lékařů a specialistů z praxe. Ti mají vyhrazené ordinační hodiny pouze pro partnery a poskytují odborné konzultace k tomu, co je pro konkrétního člověka vhodné a co naopak ne. Partneři zároveň poznávají proces výroby i standardy kvality, které dokládají certifikace, a mohou také navštívit výrobní závody v sídle společnosti v německém Ahlenu, kde se vyrábí většina produktů. Doporučení tak nestojí pouze na osobním dojmu, ale na širším pochopení produktů a jejich vzniku. Způsob komunikace si přitom každý vybírá sám a někteří využívají sociální sítě podobně jako influenceři.
Jak funguje podnikání, které podle vás nevyžaduje žádné vstupní investice?
Princip je velmi jednoduchý. Člověk se zaregistruje jako partner, produkty nejprve pozná a na základě vlastní zkušenosti je doporučuje dál. Pokud někdo projeví zájem, objednává si produkty přímo od firmy, dorazí mu domů a vše si spravuje individuálně. Partner tak neřeší logistiku ani sklad. Firma zajišťuje výrobu, distribuci, zákaznický servis i vývoj nových produktů. Investicí je především čas, energie a ochota pracovat s lidmi. Odměna pak vychází z dlouhodobě budované zákaznické sítě, která je navíc děditelná. Partner tak nevytváří pouze krátkodobý příjem, ale buduje vlastní podnikání, které může pokračovat i v dalších generacích.
Proč podle vás tedy stále přetrvává představa rychlých výdělků?
Částečně je to pozůstatek minulosti, kdy některé projekty nastavovaly nereálná očekávání. Ve skutečnosti ale síťový marketing funguje stejně jako jakékoli jiné podnikání — výsledky přicházejí postupně. Většina partnerů začíná při zaměstnání a postupně buduje zákaznickou základnu. Po dvou až čtyřech letech se někteří dostanou na příjem srovnatelný s klasickou prací a teprve poté se rozhodují, zda se podnikání věnovat naplno. Klíčová je dlouhodobost, nikoli rychlý start.
Lze alespoň orientačně popsat reálné výdělky?
Příjem nemá horní limit, ale rozhodně nevzniká ze dne na den. Funguje podobně jako klasické podnikání, záleží na čase, který tomu člověk věnuje, i na jeho schopnosti pracovat s lidmi a rozvíjet vlastní dovednosti.
Štefánia Dzurillová
Jednatelka společnosti LR Health & Beauty Systems pro Českou a Slovenskou republiku. Narodila se ve východoslovenském Humenném, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích vystudovala matematiku a fyziku.
Portfolio společnosti je dlouhodobě spojeno s aloe vera, ale v posledních letech se více soustředíte na zdraví a dlouhověkost. To je pro vás teď klíčové?
Posun probíhá už více než dvacet let. Aloe vera zůstává naším základním pilířem, ale nabídka se postupně rozšířila o produkty podporující celkovou vitalitu, například kolostrum, omega produkty či probiotika. Směřujeme k holistickému přístupu ke zdraví, ale nejde o léčbu, ale o prevenci a dlouhodobou péči o životní styl. Lidé dnes více přebírají odpovědnost za vlastní zdraví a hledají rovnováhu mezi moderní medicínou a přírodními řešeními. Kosmetika zůstává důležitou součástí portfolia, ale důraz na zdraví a prevenci bude skutečně klíčový i v dalších letech.
Velký důraz kladete na certifikaci produktů. Proč je podle vás tak zásadní?
Certifikace je klíčová pro důvěru zákazníků i partnerů. Znamená, že výrobky splňují přísné evropské standardy kvality, bezpečnosti a kontroly výroby. Každý produkt prochází testováním a musí odpovídat legislativním požadavkům pro kosmetiku i doplňky stravy. Certifikace potvrzuje nejen složení, ale také původ surovin a stabilitu výrobního procesu. Partneři tak doporučují produkty s ověřitelným zázemím, nikoli pouze marketingový koncept. Právě transparentní kvalita a kontrolovatelnost jsou dnes jedním z hlavních důvodů, proč se vnímání celého oboru postupně mění.
Firma opakovaně získala také ocenění AAA Platinum od společnosti Dun & Bradstreet. Proč je pro vás důležité?
Certifikací procházíme už téměř deset let v řadě a každý rok musíme znovu splnit všechny předepsané podmínky, nic není automatické. O to větší váhu pro nás tato ocenění mají. Ocenění AAA Platinum, tedy nejvyšší možné hodnocení, jsme získali už třetím rokem po sobě a je především důkazem finanční stability společnosti. Potvrzuje, že firma řádně plní své závazky, disponuje dostatečnými finančními prostředky a přistupuje k podnikání zodpovědně a dlouhodobě udržitelně. Zároveň pomáhá bourat předsudky vůči síťovému marketingu a vysílá jasný signál partnerům i veřejnosti, že se na společnost mohou spolehnout. Slouží také jako důležitý nástroj při prezentaci firmy na českém a slovenském trhu.
Jak významné jsou český a slovenský trh v rámci celé skupiny?
Česká republika a Slovensko se dlouhodobě řadí mezi nejvýznamnější trhy skupiny, a to jak z hlediska obratu, tak celkového postavení. V Česku se roční obrat pohybuje kolem 420 až 450 milionů korun, na Slovensku přibližně mezi 11 a 12 miliony eur. Dlouhodobý růst se přitom pohybuje kolem tří až pěti procent ročně.
Společnost LR Health & Beauty Systems
LR Health & Beauty Systems je německá společnost přímého prodeje, která se specializuje na výrobu a distribuci kosmetiky, parfémů, doplňků stravy a produktů pro zdraví a krásu.
Skupina LR zároveň stále více klade důraz i na společenskou odpovědnost. Především dlouhodobě podporuje děti. V Česku spolupracuje s SOS dětskými vesničkami, především v Moravskoslezském kraji. Pro rok 2025 bylo pro tento účel vyčleněno 30 000 eur.
Na Slovensku společnost podporuje organizace zaměřené na vzdělávání dětí ze znevýhodněného prostředí. Loni směřovalo na slovenský projekt „Únia materských centier“ 10 000 eur. Pomoc má jak finanční, tak materiální podobu a zapojují se do ní i partneři firmy.