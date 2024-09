Typický burzián by jim nevěnoval ani minutu své pozornosti. Investor magnetizovaný charizmatem Wall Street a uhranutý akciemi umělé inteligence do těchto končin prakticky nezavítá. A když už, tak nikoli svými penězi, ale v rámci nostalgické retro dovolené. A udělal by přitom chybu. Alespoň letos. Řeč je o burziány opomíjených akciových trzích střední a jihovýchodní Evropy, které daly odvážnějším hráčům vydělat desítky procent. A nejde jen o obligátní Rumunsko, jehož burza za poslední rok investorům vynesla kolem čtyřiadvaceti procent, tedy takřka stejně jako zmiňovaná Wall Street. Gloriola růstu totiž letos spojuje i Sofii, Lublaň nebo třeba Bělehrad.