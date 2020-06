Cena ropy: Komodita se vzpamatovala, nad 50 dolarů nejspíš nepůjde | E15.cz

Před dvěma měsíci byla ropa „dole“. Brent se poprvé za 18 let ocitl pod 20 dolary za barel. Za dodávky americké ropy WTI dokonce odběratelé krátce od dodavatelů inkasovali peníze, protože v zásobnících komodity rychle docházelo místo a produkce vysoce převyšovala aktuální poptávku. Současnou optikou se zdá, že šlo jen o malou epizodku.

Na vině byl především propad poptávky z Číny a krátká, lež intenzivní cenová válka mezi Saúdskou Arábií a Ruskem. Hluboký pokles cen následně přivedl obě strany k jednacímu stolu, výsledkem rozhovorů bylo historicky největší snížení produkce ropy.

To spolu s postupným otevíráním ekonomik po celém světě nastartovalo opětovný růst cen. Poptávka v Číně je podle oficiálních dat na úrovni z doby před propuknutím pandemie, opět roste zájem o černé zlato také ve Francii či Německu. Zatímco na konci března a začátku dubna byla poptávka 30 procent pod dlouhodobým průměrem, nyní je 10 až 15 procent pod obvyklou úrovní. Cena ropy Brent aktuálně přesahuje 42 dolarů za barel

Na trhu pak v minulém týdnu dokonce došlo ke vzácné situaci, kdy je ropa k okamžitému odběru dražší než komodita na budoucí dodání. To ukazuje, že rafinerie, které nedávno musely reagovat na prudký pokles poptávky, jsou nyní ochotné platit prémiové ceny, aby měly z čeho vyrábět, píše Bloomberg.

Co bude dál? „Trh se rebalancuje, ale tento proces vyrovnávání nabídky a poptávky bude trvat několik měsíců,“ říká komoditní analytik ČSOB Dominik Rusínko.

Podle ankety agentury Reuters většina analytiků neočekává, že by ceny ropy letos přesáhly hranici 50 dolarů za barel. „Je velmi nepravděpodobné, že by se ropa do konce tohoto roku vrátila na své hodnoty z přelomu prosince a ledna,“ dodává Rusínko. Tehdy se Brent obchodoval těsně pod 70 dolary za barel.

Ceny ropy Brent v posledním roce: Ceny ropy Brent v posledním roceAutor: Tranding Economics

„Jsou zde povzbuzující náznaky, že poptávka se vzpamatovává a globální ropný trh nachází novou rovnováhu,“ prohlásil minulý týden na setkání sdružení OPEC+ saúdský ministr energetiky princ Abdulaziz bin Salmán. „Světová ekonomika se vydala na dlouhou cestu uvolňování karantén, ale nevyhnutelně bude docházet k dalším propadům a krokům zpět,“ řekl.

Jedním z možných rizik nejen pro ceny ropy je případná druhá vlna pandemie, která by podle některých odborníků mohla udeřit na podzim. „Už by to nebylo tak výrazné jako během března a dubna, kdy se poptávka propadla o 20 až 30 milionů barelů denně. Propad poptávky by dosahoval 10 až 15 milionů barelů za den,“ očekává Rusínko.

Otázkou zůstává také dlouhodobá soudržnost samotného sdružení OPEC+, především ochota Ruska dlouhodobě dodržovat dojednané limity pro těžbu. „Rusko může snadno sklouznout k roli černého pasažéra OPEC+, která pro něj není nikterak nová,“ dodává Rusínko. Proti prodlužování limitů těžby ropy vystupuje například šéf ruského národního investičního fondu Kiril Dmitrijev. Podle jeho vyjádření pro server RBC už trh s ropou novou rovnováhu nalezl.