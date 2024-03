Zní to jako utopie nebo námět na sci-fi film. Na dosud málo využívané zemědělské půdě vzniknou desetitisíce domů napájených energií ze solárních a větrných elektráren pro statisíce obyvatel ze střední třídy, kteří tam budou spokojeně žít a pracovat v kvalifikovaných profesích, například ve zbrojním průmyslu. Nová města se už přece ve vyspělém světě skoro vůbec nestavějí, naopak se brání jejich rozrůstání do volné krajiny. Ale co když by se něco takového stalo v Americe, tím spíš v Kalifornii, kde je přece možné všechno? Co kdyby ho zaštítili a financovali technologičtí miliardáři ze Silicon Valley? A co kdyby celý projekt vedl Čech? Stále utopie? Ne, tohle je skutečnost. Do několika let takové město opravdu může vyrůst hned vedle San Franciska. Plán má jméno California Forever.