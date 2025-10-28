Michal Škapa má jasnou ambici: Pomalovat všechno kolem. Jak, to zachytil fotograf Matěj Dereck Hard
Známý je také jako Tron. Své umění formoval nejprve na ulici jako writer, později jej překlopil do galerijního prostředí, v domácích i zahraničních institucích vystavuje déle než dekádu. Do ateliéru Michala Škapy v MeetFactory v Praze na Smíchově nahlédl fotograf Matěj Dereck Hard v rámci svého seriálu Art Space, ve kterém zachycuje pracovní prostředí českých výtvarných umělců.
Michal Škapa o sobě říká, že je umělec, experimentátor, workoholik. „A také pozorovatel světa, který trpí nutkáním vlastním jazykem popisovat jeho aspekty a předávat svou zkušenost ostatním,“ dodává.
Tvoří muraly, maluje akrylem, airbrushem, do jeho portfolia patří rovněž site-specific instalace a prostorové i světelné objekty. Přesto je pro něj od začátku číslo jedna malba na plátno. „Tam sleduji dvě hlavní linie, hru s písmem – vlastní autorskou abecedou, a pak detailní popis situace, většinou městských struktur.“ Pracuje také s neonovými trubicemi, kombinuje je s plátny nebo z nich staví objekty.
Můžu tady vytvořit všechno, na co si vzpomenu, říká výtvarník
Ateliér v MeetFactory využívá už patnáct let. „Miluji to tady. Jsem na místě od samotného začátku provozu továrny. Budova je skřípnutá mezi koleje a pražský okruh, kolem druhého patra nám vede dálnice. Z okna je nezaměnitelný výhled na smíchovské nádraží. Teď se všude kolem staví a mění se i panorama Prahy při pohledu z okna, je inspirativní tu proměnu sledovat,“ popisuje.
Litografie je Michalova vášeň. „Posledních pár let jsem tomu absolutně propadl a zrealizoval něco kolem osmdesáti tisků. Tento tisk je inspirovaný mojí nedávnou návštěvou Japonska.“ |
V ateliéru je každý den od osmi od rána, hned poté co odveze děti do školy, a často zůstává až do noci. „Dá se tady vytvořit téměř všechno, na co si vzpomenu nebo vymyslím, a mám tu také moc šikovný tým lidí, kteří mi s řešením pomáhají. Je tu spousta dalších ateliérů, umělců, akcí… Dole jsou galerie, koncertní sál, divadelní scéna,“ líčí svoje pracovní prostředí.
Do MeetFactory přišel ze Strahova s partou umělců kolem Vladimíra 518
Do MeetFactory se přestěhoval s partou deseti lidí z ateliérů ve vile na Strahově, kde v současné době bydlí. Svoje nahrávací studio tam míval třeba Mike Trafik či David Vrbík. Skupinu, jež spolu tvoří dodnes, Škapa založil spolu s Vladimírem 518.
Michala baví provádět svým ateliérem hosty. „I když mě to často vyhodí z koncentrace,“ přiznává. Takhle v MeetFactory nedávno uvítal producenta NobodyListena, hudebníka 7krát3, který se zmíněným V518 aktuálně vydal album White Boy. „Často se stavuje kamarád fotograf František Ortmann. Další kolegové jako třeba Ondřej Vyhnánek, Lu Skřivánková, Bára Prášilová jsou vždy vítanými hosty,“ jmenuje.
Pokud Michal netvoří, rád vyjíždí na kole třeba na Ladronku, Hvězdu a dál směrem do Ruzyně. A sleduje, jak se vyjadřují ostatní umělci, nejen v galeriích. „Malba, muzika, divadlo, knihy, všechno jsou to pro mě důležité zážitky a informace o světě, který mě obklopuje.“
Autor seriálu Art Space se zajímá, zda mají umělci ve svých ateliérech nějaké originální vybavení, v případě Škapy byla otázka namístě. „Jedna z netradičních pomůcek v mém ateliéru je velká točna, která se přichytí na zeď. Na ni je pak možné upevnit plátno a potom s ním točit. Tak vznikají moje obrazy se soustřednými kruhy a písmem,“ odhaluje Škapa.
Každý tvůrčí proces se někdy dostává na váhy mezi kvalitou a kvantitou, jak je to u Michala? „Často mám přetlak. Děl a v poslední době také litografických tisků mám spoustu. Jsem v tom ponořený až po uši, takže se z toho stala kvalitní kvantita,“ glosuje.
Skateboarding is not a crime! „Tahle dvě prkna jsem designoval v obrovském časovém rozmezí: jedno asi před dvaceti lety pro českobudějovickou firmu Peace Skateboards a druhé nedávno pro žateckou akci Underwall.“ |
Galerii Václava Špály pomaloval od podlahy ke stropu
Škapa má za sebou zajímavé splupráce, například mladá česká značka PÁR Prague vytvořila boty s průhlednou podrážkou, pod níž se skrývaly jeho ilustrace.
Když má vypíchnout svoje nejvýznamnější počiny z poslední doby, vzpomíná, jakou radost mu přinesla možnost vystavovat v Galerii Václava Špály. „Její stěny byly mým malířským plátnem, od podlahy ke stropu. Po skončení výstavy se galerie zas vybílila a dílo tím zaniklo,“ líčí. V roce 2020 realizoval svůj zatím největší malovaný mural, dílo KOSMOS na 350 metrů dlouhé skladové hale u přistávací dráhy pražského letiště. „Minulý rok jsem měl výstavu v Hongkongu, to byl můj splněný sen,“ dodává.
Aktuálně do 26. října vystavuje v Galerii Ludvíka Kuby v Poděbradech, plánuje experimentální počin v galerii Ex Post v centru Prahy a rád by se brzy vrátil s výstavním projektem do Asie. A co ještě si jako výtvarník přeje? „Pomalovat všechno kolem.“