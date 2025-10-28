Přituhuje. Německým firmám chcípá motor, nakupují čím dál méně nových aut
Na prodej nových osobních aut do firemních flotil se mohli dealeři v Německu ještě donedávna spolehnout. Loni i předloni takto udali pokaždé necelý milion vozů, tedy více než ve třech předcházejících letech. S tím je ale nyní konec, „motor už nějakou dobu chcípá“, upozorňuje odborný web Automobilwoche. Firmy totiž škrtí výdaje a šetří.
„Na fleetovém trhu stagnujeme,“ říká Benjamin Kibies, analytik společnosti Dataforce, která sleduje data z trhu. V krátkodobém horizontu neočekává změnu k lepšímu: „Nevidíme žádný vzestupný trend.“ Dataforce počítá, že by se mělo letos zobchodovat asi 850 tisíc nových vozidel do firem, tedy o 62 tisíc méně než loni. Zároveň se zvyšuje průměrné stáří automobilů registrovaných v Německu - podle asociace TÜV vystoupalo na historické maximum 10,3 roku. V Česku je to o šest let více.
Prodej firmám přitom oslabuje v době, kdy trh s novými automobily v celé Evropské unii roste, respektive stagnuje. Od ledna do konce září zamířilo k zákazníkům přes osm milionů vozů, o procento více než loni. V samotném září trh rostl o deset procent, uvedlo v úterý Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) s tím, že nejpopulárnější jsou i nadále hybridní elektromobily.
Důvodů k opatrnějšímu utrácení mají německé firmy vícero. Ekonomika spolkové republiky v lepším případě stagnuje, podniky tak snižují náklady - například velcí dodavatelé jako Bosch, Continental či ZF ruší desítky tisíc pracovních míst, zároveň přibývá krachů i insolvencí. Firmy si svá dosavadní vozidla ponechávají déle.
Německo a demografická změna
K letošnímu poklesu trhu přispívá i narušený obvykle tříletý cyklus výměny firemních vozů. Rok 2022 byl totiž extrémně slabý kvůli krizi nabídky automobilek. V důsledku toho je nyní poptávka po náhradních vozidlech nižší. „Současný pokles na trhu s vozovými parky je primárně cyklický – nikoli trvalý strukturální,“ říká profesor Stefan Reindl, ředitel Institutu pro pohony vozidel a automobilovou techniku (IfA). Stejně jako společnost Dataforce od příštího roku očekává mírné vzedmutí trhu až o pět procent.
Zatímco v Česku nakupují většinu - zhruba 75 procent - nových osobních aut firmy, v Německu hrají prodeje soukromým kupcům mnohem podstatnější roli. „Letos a příští rok si soukromý trh povede lépe než trh firemních flotil,“ předpovídá Kibies.
Automobilky nicméně musejí počítat s tím, že v dlouhodobém horizontu bude tlačit na další zmenšování trhu demografická změna. Důchodového věku totiž do roku 2036 dosáhne asi 16,5 milionu lidí z generace „baby boomers“. Tuto skupinu potenciálních řidičů nahradí jen asi 12,5 milionu lidí v produktivním věku, uvádí Ekonomický institut.