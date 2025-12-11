Češi získali prestižní zakázku. Pomohou návratu Nokie a postaví síť největšího operátora v Evropě
- DT nasadí Nokii místo Huawei, 29 procent instalací zajistí český Suntel ze skupiny DRFG.
- Nokia a Open RAN se vracejí do hry, posílila je miliardová investice Nvidie.
- Open RAN získává na významu, umožní více konkurence i nasazení AI v budoucích sítích 6G.
Největší mobilní operátor v Evropě Deutsche Telekom, který kromě jiného vlastní tuzemský T-Mobile, se chystá na velkou změnu. Do své sítě pustí třetího dodavatele technologií pro bezdrátovou komunikaci. Německý kolos se i kvůli bezpečnostním obavám německé vlády po dlouhých letech chystá ustoupit z objemné spolupráce s čínskou firmou Huawei a do části infrastruktury nasadí řešení finské firmy Nokia, do níž nedávno investoval třeba americký gigant Nvidia. Tento projekt z velké části bude realizovat česká společnost spadající do investiční skupiny DRFG Davida Rusňáka.
Deutsche Telekom se chystá Nokii nasadit na více než tři tisíce z celkových zhruba 30 tisíc 5G vysílačů v Německu. Půjde o velký tříletý projekt výměny takzvané RAN, tedy rádiové části sítě (té, co vysílá a přijímá signál do mobilních telefonů a z nich). Takové instalace často nerealizují samotní výrobci technologií, ale jejich partneři. Deutsche Telekom akci v tendru rozdělil mezi pět takových hráčů. Největší porci z nich dostala česká firma Suntel Group ze stáje skupiny DRFG, která obstará 29 procent celé zakázky. Deutsche Telekom nezveřejňuje celkovou cenu, podle odhadů e15 nicméně půjde o miliardy korun.
