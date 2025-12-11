Lidl Outlet v Olomouci po půl roce končí. Oblíbenou prodejnu čeká další stěhování
- Lidl Outlet v Olomouci na konci letošního roku ukončí tamní působení.
- Prodejnu čeká další stěhování.
- Na nové adrese se znovu otevře příští rok na jaře.
Outlet maloobchodního řetězce Lidl ukončí svůj provoz v olomouckém retail parku Park&Shop v Kafkově ulici poslední prosincový den. Prodejna, v níž řetězec nabízí své spotřební zboží, které se nevyprodalo v týdenních akcích, byla v Olomouci od konce letošního června. Předtím se necelého půl roku nacházela v pražských Štěrboholech.
„Nájemní smlouva v Olomouci byla, stejně jako v Praze, uzavřená na omezenou dobu. Jsme ale rádi za oblibu, kterou si outlet získal, a už nyní intenzivně připravujeme spuštění naší v pořadí třetí prodejny na jaře 2026,“ říká jednatel společnosti Lidl Česká republika odpovědný za provoz Petr Krula.
Další stěhování
Outlet tak nyní čeká další stěhování. „Po ukončení se naše outletová prodejna znovu přesune, aktuálně už vše připravujeme. O přesné lokalitě budeme včas informovat,“ doplňuje Krula. Otevření na nové adrese je plánováno na jaro příštího roku.
Podle Lidlu dosahovala návštěvnost při prvním otevření outletu v Praze průměrně 10 tisíc návštěvníků týdně. Výprodejové ceny přilákaly tak velké množství zákazníků, že se před prodejnou tehdy v prvních dnech tvořily dlouhé fronty a na dopravu museli dohlížet policisté a městští strážníci. Obdobná situace panovala zpočátku i v Olomouci, postupně se však situace uklidnila.
Ve svém outletu nabízí Lidl velké množství nepotravinového a spotřebního zboží od oblečení přes bytový textil a hračky až po nářadí. Sortiment se pravidelně obměňuje podle týdenních odprodejů.