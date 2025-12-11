Michelin v Česku rozdá svoje hvězdy. Poprvé je mají možnost získat podniky z celého Česka
- Michelinský průvodce letos poprvé uděluje hvězdy po celém Česku.
Vedle hvězd se v Česku rozdělují i „čepice“ konkurenčního průvodce Gault&Millau.
Michelin hodnotí nově i hotely — české podniky získaly letos jedenáct klíčů.
V Mariánských Lázních ve Společenském domě Casino hotelové skupiny Ensana budou letos poprvé rozdány michelinské hvězdy pro nejlepší podniky po celém Česku. Komisaři slavného průvodce je navštěvovali v uplynulých měsících, nyní představí výsledky na oficiální ceremonii. Stane se tak díky smlouvě, kterou podepsala státní agentura CzechTourism s francouzskou společností Michelin a státní rozpočet vyšla na více než třicet milionů korun.
Komisaři hodnotí podle oficiální strategie průvodce kvalitu surovin, harmonii chutí, kuchařské techniky i to, jak se v pokrmu odráží osobnost kuchaře. Restauraci navštěvují vícekrát, a tak se zaměřují i na konzistentnost výkonu.
V Česku se od loňského roku rozdává ještě jedno gastronomické ocenění. Jde o čepice průvodce Gault&Millau, který má původ rovněž ve Francii. Nejvíc čepic získala restaurace Papilio šéfkuchaře Jana Knedly. Nejslavnější je ale Michelin. Ten přitom vznikl jako průvodce, který měl motoristům na cestách pomoci v případě poruchy vozu. V roce 1900 vyšel seznam servisů, kromě nich byly v publikaci zařazeny i možnosti kvalitního ubytování a stravování.
Michelin se v Česku rozdával i v minulých letech. Komisaři se však soustředili jen na Prahu a neproběhla žádná oficiální ceremonie. Třeba Radek Kašpárek se o své michelinské hvězdě pro podnik Field dozvěděl ze sociální sítě Twitter. Druhou hvězdu má podnik La Degustation Bohême Bourgeoise. Vede ho Oldřich Sahajdák a snaží se v něm vyzdvihovat to nejlepší z české kuchyně. Obě restaurace mají hvězdu od roku 2021. Historicky měl svou hvězdu například i podnik Allegro v hotelu Four Seasons.
Nejen hvězdy, ale i klíče
V roce 2022 změnila francouzská společnost strategii a rozhodla se hodnotit restaurace jen v těch zemích, jejichž národní agentury pro cestovní ruch přispějí. Letos se tak ocenění v Česku rozdávají poprvé oficiálně, a to díky smlouvě mezi státní společností CzechTourism a francouzskou společností Michelin. Česko za ni zaplatilo 32,6 milionu korun, za což by mělo získat propagaci nejen v nejslavnějším průvodci.
Smlouva je na tři roky, záležet bude na českém státu, zda bude chtít ve spolupráci pokračovat. Michelin jinak smlouvu nabízí standardně na pět let. „Myslím si, že v akceleraci a motivaci zahraničních návštěvníků přijet do Česka jako do destinace s velmi kvalitní a širokou gastronomickou nabídkou nám čísla budou výrazně převyšovat výdaje, které jsou s tím spojené,“ uvedl letos v březnu dosluhující ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.
Michelin začal loni oceňovat také hotely. Místo hvězdy získávají luxusní ubytování klíče. Ocenění se rozdávala letos v říjnu, a to i v Česku, které získalo hned jedenáct klíčů. Po jednom klíči získaly hotely Four Seasons, BoHo, Andaz, Julius, Chateau Mcely, Villa Julius, Emma v Karlových Varech a Hotel Perk v Šumperku. Dva klíče náležejí jen hotelu Fairmont Golden Prague, jenž vznikl přeměnou někdejšího hotelu Intercontinental.