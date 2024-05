Skupina Creative Dock, která se zaměřuje na budování a řízení digitálních firem, koupila stejně zaměřenou mnichovskou společnost Mantro Product Studio ze skupiny Mantro Group. Strategická akvizice má za cíl posílení pozice Creative Docku v evropském regionu německy mluvících zemí zejména ze strojírenství a energetiky. Creative Dock to dnes oznámil v tiskové zprávě. Cenu nezveřejnil.

Mantro Product Studio vzniklo v roce 2021 jako součást Mantro Group, renomované německé společnosti zaměřené na budování nových firem a inovační poradenství. Firma se za jeden roku rozšířila z pěti na 30 zaměstnanců a za dva roky využila infrastrukturu mateřské společnosti k založení deseti nových podniků pro klienty.

Strategické akvizice zrychlují růst Creative Docku a šíři jeho portfolia od roku 2022. Díky tomu jsou dnes součástí skupiny i německé značky jako Rohrbeck Heger, se zaměřením na strategickou prognostiku, FoundersLane či švýcarské Spark Works.

Podívejte se na rozhovor s Gabrielou Teissing:

Byzy ženy: Ženy v Saúdské Arábii mají víc volnosti, než si myslíme, říká Teissing z Creative Docku • Videoredakce ženských webů

„Dlouhodobě se zaměřujeme na zhodnocování velkých firem. Hledáme nové nebo nevyužívané zdroje příjmů a stavíme pro klienty nové digitální služby, produkty nebo celé firmy. Zaměřujeme se i na optimalizační strategie pomocí AI transformace, které zásadně zefektivňují chod firem a otevírají nové možnosti v portfoliu. Technologicky pokročilý DACH region je pro nás důležitý již řadu let a těší nás, že díky akvizici získáváme lepší možnost oslovit v něm další desítky klientů,“ uvedla generální ředitelka Creative Dock Gabriela Teissing.

Creative Dock za 12 let fungování vyrostl ze start-upu do velké nezávislé společnosti v budování nových firem v Evropě. Za posledních deset let spustila skupina CDG v Evropě, na Středním východě, v Asii a severní Africe více než 120 firem. Skupina má hlavní kanceláře v Berlíně, Curychu, Praze a Rijádu. Mezi současné klienty patří významné společnosti jako Adidas, Allianz, Ahold, Amadeus, Avast, Bekaert, Henkel, Holcim, Mondelēz, JTI a Veolia.