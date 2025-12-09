Výhodnější hypotéky, jak plánuje Babišova vláda, zdraží nemovitosti, říká podnikatel Borkovec
- Petr Borkovec rozjíždí investiční platformu Aspire 11 zaměřenou na privátní trhy.
- Vládní plány na zvýhodněné hypotéky kritizuje jako populismus.
- Nižší zdanění právnických osob podnikatelům podle něj nepomůže.
První poradenská banka v Česku Partners, kterou podnikatel a majitel skupiny Partners Petr Borkovec vede, mu dělá radost. „Stále jsme na začátku, ale růst počtu klientů je úžasný, stejně jako depozit,“ říká. Partners banka má nyní 150 tisíc klientů.
Investuje do toho, do čeho jeho klienti
V září spustil společně s investorem Pavlem Muchou investiční platformu Aspire 11. „Má ambici typicky penzijní peníze donést na trhy. Vznik alternativních účastnických fondů umožnil, aby taková platforma vůbec mohla vzniknout. Dostat se na privátní trhy a mít možnost investovat do špičkových značek měli dřív jen bohatí lidé, což se teď mění,“ popisuje. Jejich strategie spočívá v tom, že menší část peněz alokují do startupů. Jejich ambicí je získat od klientů 100 milionů na investicích měsíčně.
Sám investuje také. „Investuji všechno, co vyděláme, takže je to hodně,“ tvrdí s tím, že do vzniku banky dal miliardu. Zisk generují 600 až 700 milionů EBITDA, dividenda je jen zlomek. „Na osobní úrovni pak investuji stovky tisíc měsíčně. Současně investuji do všeho, do čeho investují naši klienti, abych viděl, čím si procházejí,“ doplňuje pro FLOW.
Některé plány příští vlády trhu uškodí
Plány příští vlády na poskytování bezúročných půjček pro mladé rodiny a zvýhodněných hypoték pro vybrané profese ale Borkovec nebere vážně. „Tuto diskuzi úspěšně ignoruji. Obecně je to nápad, který dobrý není, a ani si nemyslím, že by to mělo nějaký reálný dopad.“
Jakmile by se podle něj začaly dotovat úrokové sazby na hypotékách ve větším měřítku, pokřivilo by to trh a vedlo by to ke zdražování. Otázkou podle něj je i to, jak dlouho budou případně lidé tyto benefity moci čerpat a zda je v tom podpoří i další vlády. „Navíc to neřeší dostupnost bydlení ani stavební trh,“ míní Borkovec s tím, že se jedná jen o populistický slib.
Ani politiky slibované snížení daně právnických osob podle něj není téma. „Měli bychom řešit nastartování hospodářského růstu, ale nemyslím si, že snížení daně právnických osob o dvě procenta najednou povede k tomu, že hospodářství začne brutálně investovat. Na to jsou jiné prostředky,“ myslí si. Většina podnikatelů podle něj už chápe, že daně se vybírat musejí. Víc by ocenil nižší zdanění práce, aby se setřel rozdíl mezi OSVČ a zaměstnaneckým poměrem. „Podnikatelům by pomohly věci, které by podpořily investování na kapitálovém trhu,“ říká Borkovec.
V čem přesně by se měl stát do problémů s bydlením zapojit? Co se skrývá za novým investičním projektem Aspire 11 a na co se těší v nadcházejícím roce? Nejen tato témata jsme probrali v rozhovoru ve FLOW – podívejte se na video.