České knihkupectví, nábytkářský gigant nebo výrobce kuchyní. Těchto 13 firem letos zkrachovalo
- Letos v Česku krachuje nejvíce firem od roku 2019.
- Drahé energie ale i pandemie kovidu či válka na Ukrajině dobíhají nejen české firmy, ale i ty zahraniční.
- Podívejte se na 13 firem, které letos skončily v insolvenci.
Letošek je zatím rekordním v počtu bankrotů firem, které vyhlásily české soudy. Za první čtyři měsíce roku jich bylo celkem 255, což je nejvyšší počet od roku 2019. Meziročně jde o navýšení o šest procent, uvedla společnost CRIF ve své analýze. Celkové situaci nenahrávají především drahé energie. Nepomohlo ani uzavření Hormuzského průlivu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Krach a insolvenční řízení však nepostihují jen české firmy. I v zahraničí roste počet insolvencí. Vybrali jsme 13 firem, které už letos stihly zkrachovat a možná je znáte.
Decodom
Největší slovenský výrobce nábytku Decodom |
Slovenský nábytkářský gigant s historií sahající až do roku 1912 (díky její továrně Mier Topoľčany) letos definitivně neustál hlubokou finanční krizi a 27. května skončil v konkurzu. Firmu ze západoslovenských Topoľčan paralyzovaly desítkové milionové dluhy vůči státu, dodavatelům i zdravotním pojišťovnám, což vedlo k zastavení dodávek materiálu a nucenému stopnutí objednávek na e-shopu.
Výrobce poprvé ve své novodobé třicetileté historii neměl ani na výplaty vlastních lidí, kterým dlužil mzdy už od března. Z potápějící se lodi postupně utekli řadoví zaměstnanci i krizový manažer. Paradoxem je, že i přes fatální kolaps a vyhlášený konkurz firma na svém webu stále lákala české partnery ke společnému podnikání a prezentovala se jako stabilní a silný spojenec pro byznys.
Německé minerálky Rhenser Mineralbrunnen
Tradiční německý výrobce minerálních vod s úctyhodnou historií sahající až do roku 1862 podal 3. března návrh na insolvenci. Společnost, která na trhu působila nepřetržitě více než 160 let, zlomil silný konkurenční tlak, skokové zvýšení nákladů na dopravu, trvale nízké marže a klesající spotřebitelská poptávka. Tradiční značce z Koblenze nepomohla ani expanze z roku 2024, kdy převzala pivní značku Koblenzer. Provoz firmy se 140 zaměstnanci pod dohledem insolvenčního správce dál pokračuje a sází na nadcházející letní sezónu. Šance na záchranu je zde relativně vysoká – trh s nápoji v Německu roste, značka má v regionu silné jméno a věrní jí zůstali i klíčoví retailoví obři jako Rewe či Globus.
Pražský výrobce kuchyní Katalpa
Tradiční český výrobce kuchyní a nábytku na míru střední a vyšší třídy podal 15. června sám na sebe insolvenční návrh. Rodinná firma z Prahy, která na trhu úspěšně působila od roku 2002 a provozovala dva showroomy, doplatila na hluboké ochlazení tuzemského nábytkářského průmyslu, skokový růst cen energií, materiálů a slabou poptávku spotřebitelů.
Vedení společnosti v prohlášení přiznalo, že se dostalo do situace, kterou již nebylo možné vyřešit běžnými mechanismy. Zákazníkům, kterým krize zkomplikovala dodávky zakázkových interiérů, firma slibuje transparentní postup a maximální snahu o minimalizaci negativních dopadů. Kolaps Katalpy jen potvrzuje celkovou krizi v odvětví, v němž obrovské propady zisků v poslední době reportují i globální giganti jako IKEA.
Twist
Dominový efekt poslal v polovině května do úpadku hned tři populární franšízové značky ze skupiny Twist podnikatelů Radka Kleina, Andrey Fenn a Daniela Ryšky. Ke zkrachovalé značce Naše Zmrzka se oficiálně připojili i provozovatel stánků s trdelníky Trdlokafe a prodejce bubble tea Bubblify.
Holding lákal investory na nákup milionových franšíz „bez starostí“, kritici však upozorňovali, že byznys stál primárně na prodeji licencí, nikoliv na zisku z prodeje produktů. Na firmu se sypou trestní oznámení pro podezření z podvodu od nespokojených franšízantů, kterým se nevrátily slíbené výnosy. Samotný start insolvenčního řízení pak spustil okamžitý kolaps – značky masivně ztratily důvěru partnerů, dostaly výpovědi z nájmů a řada poboček musela definitivně zavřít.
Exasoft
Karvinský internetový prodejce výpočetní techniky a elektroniky ukončil na jaře svůj provoz a zamířil do insolvence. E-shop, který se v minulosti řadil mezi velmi viditelné hráče na trhu a generoval miliardové tržby, doplatil na dlouhodobou strategii cenového podbízení se. Firma fungovala jen na minimálních maržích, aby vyhrávala cenové války na srovnávačích, což se v silné konkurenci velkých e-commerce lídrů ukázalo jako neudržitelné.
Obrat ExaSoftu se propadl na pouhých 156 milionů a z původní stovky zaměstnanců jich v posledních měsících zbývalo necelých dvacet. Poslední dubnový den firma vypnula přijímání nových objednávek a zákazníky s reklamacemi či vráceným zbožím odkázala výhradně na insolvenční řízení.
Vývojářské studio The Farm 51
Polské vývojářské studio stojící za akčními tituly Get Even nebo Chernobylite vyhlásilo začátkem dubna bankrot. Hlavním spouštěčem finančního kolapsu byly nečekaně slabé prodeje rozpracované novinky Chernobylite 2: Exclusion Zone, která v režimu předběžného přístupu na PC nedokázala přitáhnout dostatečné množství hráčů.
Vedení studia krok označilo za bezpečnostní opatření a v současnosti prochází restrukturalizací s cílem dohodnout se s věřiteli a udržet provoz. Budoucnost ambiciózního polského týmu je však velmi nejistá – pokud se situaci nepodaří stabilizovat, hrozí studiu definitivní zánik a vyvíjenému pokračování černobylské akce úplné zrušení.
YD Capital
Domácí investiční skupina YD Capital podnikatele Pavla Rydzyka odstartovala v červnu 2026 jednu z největších insolvencí posledních let. Prvním formálním krokem bylo podání insolvenčního návrhu s žádostí o reorganizaci na menší servisní firmu YD Financial Services. Tento model, prověřený u padlých skupin Solek či RSBC, slouží k dosazení spřízněného insolvenčního správce (navržen je Šimon Peták) a získání kontroly nad budoucím úpadkem celého holdingu.
Skupina složená ze dvou desítek firem zaměřených na reality a energetiku dluží podle odhadů až čtyři miliardy korun, přičemž do jejích dluhopisů investovaly tisíce drobných věřitelů. Kolaps způsobily neúspěšné developerské projekty, které jsou většinou teprve v rané fázi a negenerují hotovost. Holding připravuje s kanceláří Havel & Partners restrukturalizační plán, jenž počítá s rozprodejem projektů do poloviny roku 2027 a s přeměnou dluhů na akcie. Před tímto krokem však důrazně varuje aktivistický fond IFIS s tím, že pozice akcionáře je v insolvenci extrémně slabá.
Photon Energy
Photon Energy |
Polská dceřiná společnost skupiny Photon Energy N.V. zaměřená na poskytování flexibility sítě a obchodování s energií, podala 30. března 2026 návrh na prohlášení konkursu. Hlavní příčinou je náhlá ztráta likvidity. Tu vyvolal polský provozovatel přenosové sítě PSE S.A., který dceřiné firmě zadržel odměny za kapacitní trh pro rok 2026 a započetl je proti sporným nárokům z roku 2024 týkajícím se údajného porušení emisních limitů.
V roce 2025 přispěla tato divize do konsolidovaných výsledků skupiny tržbami 15,9 milionu EUR a ztrátou EBITDA 1,6 milionu eur (která však byla způsobena vytvořením rezervy 3,2 milionu eur na spor s PSE).
Znojemský městský pivovar
Desetiletý příběh obnoveného vaření piva v historickém centru Znojma končí finančním kolapsem. Společnost na sebe u Krajského soudu v Brně podala 2. dubna 2026 insolvenční návrh a přiznala, že kvůli neschopnosti hradit své závazky míří do úpadku. Tradiční regionální výrobce dluží věřitelům přibližně 40 milionů korun. Podle ředitele Miroslava Harašty byl bezprostřední příčinou krachu neúspěch při shánění záchranného kapitálu – o úpis nových akcií neprojevili zájem stávající akcionáři ani nový investor.
Zbytkem dříve ambiciózního projektu, který v roce 2015 odstartoval jako ukázkový příklad spolupráce města a soukromého sektoru, jsou dnes již jen rychle se kazící skladové zásoby piva v hodnotě 250 tisíc korun. Samotnou pivovarskou restauraci firma uzavřela již koncem února.
Spirit Airlines
Americká nízkonákladová letecká společnost Spirit Airlines, jedna z největších aerolinek v USA, nečekaně ukončila svou činnost. Firma v pátek 1. května oznámila na svém webu okamžitý konec s tím, že od soboty 2. května 2026 ruší veškeré lety a odpojuje zákaznický servis. Vzhledem k tomu, že e-maily o zrušení letů dorazily cestujícím často jen pár hodin před odletem, řada z nich zjistila kolaps dopravce až po ranním příjezdu na letiště.
Aerolinka s 34letou historií, která provozovala přes stovku letadel a zaměstnávala zhruba 17 tisíc lidí, oficiální důvod konce neuvedla. Dlouhodobě se však potýkala s vážnými ekonomickými problémy, které prohloubily vysoké ceny ropy. Veškeré pokusy o záchranu, včetně žádosti o vládní pomoc či snahy o fúzi s jinými dopravci, selhaly.
Cromtryck
Jihomoravský výrobce hliníkových emblémů pro přední světové automobilky (např. BMW, Mercedes, Ford) podal na sebe 15. května insolvenční návrh. Firma z Hrušovan u Brna doplatila na dlouhodobý pokles objednávek od doby covidu – zatímco dříve vyráběla až 600 tisíc emblémů týdně, nyní produkce klesla na třetinu. K 13. květnu společnost dlužila přes 21 milionů korun po splatnosti. Situaci navíc zkomplikoval fakt, že pronajímatel kvůli dluhům odpojil továrnu od elektřiny, což chce firma napadnout u soudu.
Český závod, který je jedinou výrobní základnou švédské mateřské společnosti Cromtryck, prošel v roce 2025 restrukturalizací a snížil počet zaměstnanců ze 170 na přibližně 60. Tržby podniku se v roce 2024 propadly o 21 procent na 97,8 milionu korun. Vedení firmy nyní navrhuje řešení formou reorganizace a věřitelům nabízí splacení desetiny dluhů během pěti let. Jednatel Roman Jevický tvrdí, že současná výroba je rentabilní a budoucí objednávky rostou, firmu však paralyzují drahé vstupy (zejména nový dodavatel laku) a splácení starých bankovních úvěrů.
Barrandov Televizní studio
Společnost Barrandov Televizní studio (BTS) na základě květnového rozhodnutí pražského městského soudu definitivně ukončila svou činnost, neboť její provoz byl ekonomicky i fakticky neudržitelný. Aby se zachovala hodnota podniku pro věřitele před plánovaným prodejem, vysílání TV Barrandov převzaly externí subjekty pod vedením společnosti S-24 majitele Jana Čermáka.
Budoucnost stanic Barrandov Krimi a Barrandov Kino je však nejistá – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již zahájila správní řízení o odnětí licencí. Pád mediálního projektu Jaromíra Soukupa přichází po neúspěšné reorganizaci, kterou i přes nadějnou stabilizaci nákladů nakonec srazil prudký propad reklamního trhu a vysoké ceny energií.
Levné knihy
Tradiční maloobchodní řetězec Levné knihy na sebe na začátku března podal insolvenční návrh a navrhuje řešení formou konkursu. Společnost, která v Česku provozuje 49 poboček a e-shop, dluží zhruba 133 milionů korun. Většinu z této částky (103,3 milionu korun) tvoří závazky vůči nezajištěným věřitelům, zbývajících 29,8 milionu korun dluží zajištěné České spořitelně. Městský soud v Praze již zahájil insolvenční řízení. Na situaci okamžitě zareagoval klíčový obchodní partner Knihobot, který s okamžitou platností ukončil vzájemnou spolupráci a vyzval zákazníky, aby do prodejen Levných knih již nenosili knihy k výkupu.
Podle vyjádření firmy stál za finančním kolapsem dlouhodobý pokles tržeb po pandemii a následná vysoká inflace spojená s válkou na Ukrajině. Levné knihy sice k překonání krize využily veškeré své finanční rezervy, z dlouhodobého hlediska se však stabilizovat provoz nepodařilo a další podnikání se stalo neudržitelným. Společnost na trhu působí od roku 1996 a jejím jediným akcionářem je lichtenštejnská společnost Eurofaktor Anstalt.