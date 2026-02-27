Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi největší továrnu na baterie z celého koncernu Volkswagen
- Škoda Auto v Mladé Boleslavi spustila provoz nové haly na montáž baterií za 4,97 miliardy korun, čímž se stala největším výrobcem těchto systémů v rámci celého koncernu Volkswagen.
- Vysoce automatizovaná linka s 131 roboty dokáže vyrobit jeden systém za minutu a jako první v Evropě využívá pokročilou technologii cell-to-pack (CTP), která snižuje výrobní náklady až o 30 %.
- Nový provoz s rozlohou 55 tisíc m² zaměstná na 600 specialistů a po náběhu na třísměnný provoz koncem roku 2026 dosáhne kapacity až 335 tisíc bateriových systémů ročně.
Automobilka Škoda Auto otevřela ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi novou halu na montáž bateriových systémů pro elektromobily. Jde o investici za 205 milionů eur, což je v aktuálním přepočtu 4,97 miliardy korun. Podle firmy se tím stala největším výrobcem bateriových systémů v koncernu Volkswagen, ročně jich vyrobí až 335 tisíc. Novinářům to v pátek při otevření haly řekli zástupci společnosti.
Výstavba haly o rozloze 55 tisíc metrů čtverečních trvala méně než rok. Výrobní linka umožňuje montáž jednoho bateriového systému za minutu, což je víc než 1100 systémů denně. Automatizace výroby dosahuje zhruba 84 procent, v provozu je 131 průmyslových robotů. V hale bude pracovat 600 zaměstnanců, někteří noví a někteří rekvalifikovaní.
„Otevřením nové montážní linky pro bateriové systémy lokalizujeme výrobu baterií ve velkém měřítku, posilujeme odolnější a konkurenceschopnější evropský hodnotový řetězec a dále zpřístupňujeme elektromobilitu,“ uvedl předseda představenstva Škody Auto Klaus Zellmer.
Mladoboleslavský závod je podle automobilky prvním evropským závodem koncernu, který vyrábí bateriové systémy s články integrovanými do bloku, takzvané cell-to-pack (CTP). Jsou určeny pro použití ve velkosériových elektromobilech, mají vyšší odolnost a snadnější a méně nákladnou výrobu. Systémy využívají standardizované články s lithium-železo-fosfátovou (LFP) chemií. Automobilka uvedla, že díky této technologii a internímu zajištění výroby dosahuje zhruba třicetiprocentního snížení nákladů na výrobu baterií.
Výrobu bateriových systémů pro své elektrifikované vozy a další modely koncernu spustila Škoda Auto v roce 2019, od té doby vzniklo zhruba 1,4 milionu bateriových systémů. „Zahájení výroby bateriových systémů typu cell-to-pack je dalším krokem k přesunu důležité části výrobního procesu do vlastních závodů,“ uvedl člen představenstva Škody Auto pro výrobu a logistiku Andreas Dick.
Novou halu M8 za dálnicí D10, tedy mimo hlavní areál, začala automobilka budovat v srpnu 2024, stavební práce trvaly šest měsíců, zhruba rok se instalovaly technologie. První baterie byly hotové v srpnu loňského roku. Bateriové systémy budou primárně použité pro auta, která se vyrábí v Mladé Boleslavi, ale v i dalších závodech koncernu. Výroba je v náběhu, zatím v jednosměnném režimu, do konce roku byl měl být třísměnný.
„Maximální kapacity bychom chtěli dosáhnout ke konci tohoto roku,“ řekl vedoucí plánování komponent ve výrobě Petr Němec. Většina zaměstnanců jsou podle něj specializované a kvalifikované pozice. Část pracovníků v nové hale jsou podle Němce rekvalifikovaní stávající zaměstnanci, odpovídá to postupnému přechodu z výroby aut se spalovacími motory k výrobě aut elektrických.