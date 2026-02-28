Strmý pád devadesátkového krále dovolených Fischera. Od prodeje firmy ropnému magnátovi až po stíhání Němci
- Václav Fischer emigroval z komunistického Československa do Německa, aby se velkolepě vrátil s mimořádně úspěšnou firmou.
- Modrá letadla Fischer se stala symbolem úspěchu, který pomohl Fischerovi i do Senátu. To měla být „největší chyba a zlom jeho kariéry“.
- Kdysi respektovaný byznysmen zažil grandiózní pád, který nekončí ani v těchto dnech, kdy ho vyšetřují německé úřady.
Od devadesátých let spoluvytvářel český kapitalismus. Jeho modrá letadla se stala ikonou kvality a byznysového úspěchu. Záři reflektorů si užíval coby respektovaný manažer. Kariéra „muže v černém“, jak se mu přezdívalo pro výběr oblečení, mohla jen sotva dojít vyššího vrcholu - stejně jako hlubšího dna v těchto dnech.
Příběh velkolepého vzestupu a pádu Václava Fischera začal koncem sedmdesátých let. Tehdy emigroval z komunistického Československa do Německa. O dekádu později v Hamburku založil Fischer Reisen. Původně malá cestovní kancelář rychle dosáhla velkého úspěchu. Během pár let vyrostla v největšího soukromého provozovatele leteckých zájezdů na německém i českém trhu. První pobočka v Česku otevřela rok po sametové revoluci ve Fischerově rodišti - v Praze. Německou část firmy prodal letecké společnosti Condor, v létě 1995 přejmenoval její českou část na jednodušší Fischer.
Sám Fischer by se přitom coby abstinent a nekuřák podle svých slov na dovolenou takřka nevydal, a už vůbec ne prostřednictvím jakékoliv cestovky. Investoval do vlastní letecké společnosti Fischer Air, první modré letadlo zamířilo na kanárský ostrov Gran Canaria. Impérium bohatlo a expandovalo - do Polska, Maďarska či na Slovensko. V roce, kdy Češi slavili historický titul hokejových šampionů z olympiády v Naganu 1998, prodal jeho podnik jen na tuzemském trhu 250 tisíc zájezdů za 3,8 miliardy korun. S takovou tržbou by se i dnes zařadil k lídrům trhu.
Václav Fischer a největší chyba kariéry
Následovala „největší chyba jeho kariéry“, jak později komentoval vstup do politiky, kvůli které nestíhal byznys. V roce 1999 suverénně ovládl doplňující volby do Senátu. „Politici by měli být bohatí lidé, aby nepodléhali nekalým svodům a korupčním pokušením,“ říkal tehdy. Česká televize popisovala jeho tehdejší kampaň jako natolik mohutnou a finančně náročnou, že ve srovnání s ostatními protikandidáty neměla obdoby. Pozitivně se klonil i k možné prezidentské kandidatuře.
To už ale měla jeho firma vážné finanční potíže. V roce 2000 se cestovka propadla do téměř půlmiliardové ztráty. „Z politiky odcházím, protože cítím, že mě potřebují mé firmy, a také proto, že byznys je zajímavější než politika,“ řekl v dubnu 2002 Právu. Rok poté byla na cestovku i na leteckou společnost vyhlášena exekuce, která se týkala i samotného Fischera coby fyzické osoby.
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur podala trestní oznámení kvůli absentující smlouvě na pojištění proti krachu. Fischer ji později sjednal, tím však potíže teprve začínaly. Celní správa zadržela jedno ze tří letadel kvůli údajnému dluhu na daních.
Aby Fischer ufinancoval provoz svých firem, uzavřel smlouvu s Atlantik FT moravského ropného magnáta Karla Komárka. Ten skoupil Fischerovy dluhy a získal tři čtvrtiny v cestovce. Jeho K&K Capital Group (KKCG) se nakonec stala majoritním vlastníkem Fischerových firem v závěru roku 2003. Sám Fischer firmu opustil v lednu 2004, kdy ztratil vliv na její chod. V témže roce přebírá otěže cetovky Jiří Jelínek, jenž v různých manažerských pozicích vede firmu dodnes.
Další krach cestovní kanceláře
Komárkovy firmy později požádaly o zabavení Fischerova majetku. Komárek se domáhal téměř čtyř set milionů korun. Fischer se proti rozhodnutí soudu odvolal, přesto se začátkem února 2005 uskutečnila fyzická exekuce jeho soukromého majetku. Začátkem ledna 2005 se vzdal českého občanství, které získal v roce 1991 a ponechal si to německé, které drží od roku 1984.
Fischer se nehodlal vzdát a dodnes se opakovaně pokouší vrátit na scénu. Stal se mozkem i tváří cestovní kanceláře Tomi Tour podnikatele Lubomíra Popeláře, která vyrostla v největší svého typu v Česku. I ona však v létě 2009, kdy už svět hořel v plamenech finanční krize, zkrachovala. V křeči byl tehdy celý trh cestovek.
„(Fischer) Přinesl do Česka masové zájezdy přímými charterovými lety do středomoří v polovině 90. let a přinesl nám jako první na český trh výrazy jako first minute a last minute, které používáme dodnes,“ vysvětloval tehdy mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří Tomio Okamura České televizi. Po Tomi Tour zbylo patnáct tisíc turistů v zahraničí a přes 116 milionů dluhů.
Zatímco šel Fischer dolů, cestovka nesoucí jeho jméno v Česku dál expandovala. V roce 2014 zfúzovala s CK NEV-DAMA, agenturou eTravel a luxusní odnoží Privileq pod zastřešující značkou CK Fischer. Do Komárkova kolosu KKCG přispíval byznys s turisty dlouhých šestnáct let až do května prvního pandemického roku 2020. Tehdy Komárek prodal Fischer Group německé skupině Rewe. Ta na český trh nevstoupila, ale posílila - už tehdy totiž ovládala Exim Tours. Oba z lídrů trhu vlastní dodnes.
Letadla Fischer. |
Už tehdy bylo zřejmé, že se Fischerovy rozplynuly představy o tom, jak mu soudy vrátí čtvrtinový podíl v CK Fischer a odškodnění za „ukradená“ letadla, jakkoliv s jejich znovunabytím počítal. „Tyto majetky beru jako svou určitou jistotu na penzi a nepochybuji o tom, že se mi zhruba do deseti let vrátí,“ řekl v rozhovoru pro Reflex v létě 2012.
Místo toho následovala série bolestivých porážek včetně té klíčové z roku 2020. Tehdy prohrál ve dvou mezinárodních arbitrážích za zhruba deset miliard korun, které vedl vůči českému státu. Spory se týkaly jeho vytěsnění z Fischer Air a CK Fischer. „Oškubali mě o všechno,“ prohlašoval. Rovněž neúspěšně se domáhal náhrady tří set milionů korun za to, že ho prý nesprávně vypsané a později zrušené konkurzní řízení připravilo o podíly ve třech firmách - Fischer, Fischer Air a VF Hotels.
Navzdory zdrcujícím prohrám se dnes 71letý Fischer opakovaně pokouší vrátit na vrchol. V roce 2018 chtěl vzkřísit původní společnost Fischer pod značkou AirFischer. Její letadla měla létat z Pardubic do deseti dovolenkových destinací a z Brna do dalších pěti. Společnost dokonce zahájila prodej letenek. Ceny za cesty do oblasti Středozemního moře se pohybovaly velmi nízko, mezi 1500 a 3000 korunami. Plán měl drobnou trhlinu: společnost neměla licenci, letadla a letiště o plánech samozvaného dopravce neměla ani ponětí. Zákazníci dostali peníze nazpět, Fischer nicméně snil o restartu nadále.
Vrátil se k němu na jaře 2020. Načasování nebylo nejšťastnější, globální turismus tehdy zmrazila pandemie covidu-19. Na svém facebookovém účtu přesto uvedl, že v září 2020 zahájí první lety na trojici ostrovů Kréta, Mallorca a samozřejmě na srdeční Gran Canarii. Zůstalo však jen u slibů.
Po několikaleté pauze Fischer loni v září skutečně přistál. Ne na dovolenkových ostrovech, ale na německých leteckých portálech Airliners.de a Aerotelegraph. Informovaly o nových plánech česko-německého podnikatele, který - tentokrát na Slovensku - založil Fischer Air.
Letiště v německém Kasselu tentokrát potvrdila serverům plány letecké společnosti. Podle informací letiště měl Fischer létat s Boeingem 737-800, a to od 21. prosince na Kanárské ostrovy a do Hurghády. Letos měla přibýt Palma de Malloraca a Kréta. „Letiště chce s Fischer Air spolupracovat dlouhodobě,“ uvedl loni jeho ředitel Lars Ernst pro server HNA.de. „Lety se budou prodávat přes naši webovou stránku, OTA – Kiwi, Booking.com a Expedia – a od prosince také přes W2 a Citizeplane,“ uvedl Fischer pro Airliners.de.
Žádná letadla však ranveje v Kasselu, Friedrichshafenu a Hamburku neopustila. První měla odlétnout 20. prosince, následoval odklad na leden, pak na únor. Zda se vůbec někdy uskuteční, je nejasné, stejně jako otázky, zda se zákazníci dočkají vrácení peněz a zda letecká společnost letadly vůbec disponuje. Fischer v minulých dnech Bildu řekl, že kvůli „mediální masáži“ firma utrpěla velké škody, má minimální prodeje a zvažuje zrušení všech letů do poloviny května.
To přitom není největší Fischerův problém. Jak zjistil německý deník Bild, Hamburská prokuratura vůči němu zahájila dvojici vyšetřování kvůli údajně neoprávněnému čerpání peněz od státu ve formě podpory v nezaměstnanosti či příspěvku na sociální pojištění. Informaci Bildu ve středu potvrdila pro ČTK mluvčí státního zastupitelství v Hamburku Mia Sperlingová-Karstensová.
Obvinění z let 2021 a 2023 Fischer odmítá a adresu úřadům před pár dny sám sdělil. Bildu řekl, že nyní žije v Praze. Deník označil jeho Fischer Air za „novou černou ovci“ v německém cestovním ruchu, která v reklamách používá fotografie původní české společnosti Fischer Air z let 1996 až 2005. Úřady v Německu i na Slovensku navíc listu potvrdily, že Fischer stále nemá povolení aerolinky provozovat.