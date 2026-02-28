Mýtus o čínském předstihnutí USA padá. Kdo bude vládnout světové ekonomice v roce 2040?
- Indie, Čína nebo USA – jaké bude pořadí největších ekonomik světa v roce 2040?
- Přehled budoucích deseti největších ekonomik světa podle žebříčku WELT 2026.
- Jaká jsou překvapení celkového pořadí?
Ekonomické šoky a technologická revoluce mění rozložení sil v globálním obchodu. Nejnovější žebříček světových ekonomik World Economic League Table (WELT) britského Centra pro ekonomický a obchodní výzkum (Cebr) odhaluje hned několik velkých překvapení. Které státy ovládnou světový byznys – a to nejen díky své současné velikosti nebo přírodnímu bohatství, ale i schopnosti krotit astronomické dluhy, zvládat demografickou krizi a inovovat?
Podívejte se, jak má dopadnout souboj tradičních západních velmocí s dravou asijskou konkurencí v přehledu deseti největších ekonomik roku 2040.
10. Kanada
Kanada si podle britských ekonomů z centra Cebr udrží svou pozici ve světové elitní desítce. |
Odhadované HDP v roce 2040: 3,8 bilionu USD
Předpokládaný nárůst HDP oproti roku 2025: +27 %
Pořadí v roce 2025: 10. místo
Kanada si podle britských ekonomů z centra Cebr udrží svou pozici ve světové elitní desítce. Její dlouhodobou a nejsilnější výhodou zůstává ekonomika pevně opřená o obrovské nerostné bohatství.
Tuto stabilitu však nahlodává celá řada krátkodobých i střednědobých výzev. Patří mezi ně prudce rostoucí nezaměstnanost, vysoký veřejný dluh a aktuálně také hrozba cel ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zásadní strukturální brzdou je pak stárnutí kanadské populace. Země je v otázce ekonomického i demografického růstu téměř absolutně závislá na migraci, kterou se však současná vláda pod tlakem veřejnosti snaží výrazně omezovat.
9. Brazílie
Největší jihoamerická ekonomika si podle prognózy polepší do roku 2040 o dvě příčky a vrátí se do světové desítky. |
Odhadované HDP v roce 2040: 3,9 bilionu USD
Předpokládaný nárůst HDP oproti roku 2025: +34 %
Pořadí v roce 2025: 11. místo
Největší jihoamerická ekonomika si podle prognózy polepší do roku 2040 o dvě příčky a vrátí se do světové desítky. Brazilskou ekonomiku podpírá její obrovské přírodní bohatství. Zároveň ji však sráží vysoký vládní dluh a nedostatečná konkurenceschopnost.
Centrální bance se navíc zatím nedaří srazit inflaci do vytyčeného cílového pásma, a reaguje na to proto zvyšováním základní úrokové sazby, která v roce 2025 dosáhla 15 procent. Prognóza britských ekonomů ale zemi přesto věří a ve třicátých letech očekává stabilní hospodářský růst kolem dvou procent ročně.
8. Indonésie
Indonésie píše jeden z největších příběhů celého žebříčku. |
Odhadované HDP v roce 2040: 4,2 bilionu USD
Předpokládaný nárůst HDP oproti roku 2025: +111 %
Pořadí v roce 2025: 17. místo
Indonésie píše jeden z největších příběhů celého žebříčku. Země by měla do roku 2040 vystřelit o devět pozic vzhůru a stát se osmou největší ekonomikou světa. Výrazně těží ze silného trhu práce a daří se jí držet pod kontrolou inflaci.
Země by si tak měla až do roku 2040 udržet silný a stabilní hospodářský růst kolem pěti procent ročně. Tuto masivní expanzi podpoří rostoucí konkurenceschopnost, investice do obnovitelných zdrojů a relativně nízký státní dluh, který se drží pod 40 procenty HDP.
Indonésie však musí na své cestě vzhůru překonat i řadu překážek, mezi něž patří především naléhavá potřeba více diverzifikovat svou ekonomiku. Očekává se ale, že si s těmito výzvami poradí a její průnik do elitní světové desítky bude suverénní.
7. Francie
Jakékoli vládní pokusy o nezbytné reformy a úspory ve Francii narážejí na tvrdý společenský odpor a masivní pouliční protesty. |
Odhadované HDP v roce 2040: 5,2 bilionu USD
Předpokládaný nárůst HDP oproti roku 2025: +18 %
Pořadí v roce 2025: 7. místo
Francie sice svou sedmou pozici podle odhadů uhájí, ale její ekonomický výhled není vůbec růžový. Hospodářský růst prudce brzdí bobtnající veřejný dluh, který v roce 2025 přesáhl 116 procent HDP, a extrémní politická nestabilita. Jen snahy o zkrocení rozpočtových deficitů stály na přelomu let 2024 a 2025 křeslo hned dva francouzské premiéry.
Jakékoli vládní pokusy o nezbytné reformy a úspory navíc narážejí na tvrdý společenský odpor a masivní pouliční protesty. Ekonomika se potýká s ochlazujícím se trhem práce a velmi vysokou nezaměstnaností mladých lidí (téměř 19 procent) a reálně míří k vleklé stagnaci. Podle prognóz by se mělo HDP Francie do roku 2040 zvýšit pouze o 18 procent.
6. Japonsko
Stárnutí populace v Japonsku a nízká porodnost drasticky omezují domácí pracovní sílu |
Odhadované HDP v roce 2040: 5,9 bilionu USD
Předpokládaný nárůst HDP oproti roku 2025: +10 %
Pořadí v roce 2025: 4. místo
Japonsko padá tabulkou největších světových ekonomik nezadržitelně dolů a do roku 2040 se propadne ze čtvrté na šestou pozici. Bývalá světová ekonomická dvojka se po desetiletích deflace potýká s nečekanou inflací, kterou táhne slabý jen a drahé potraviny. Obří zátěží zůstává i astronomický státní dluh, který s hodnotou 232 procent HDP nadále patří k nejvyšším na světě.
Hlavní strukturální brzdou je těžká demografická krize. Stárnutí populace a nízká porodnost drasticky omezují domácí pracovní sílu. Dlouhodobé hospodářské vyhlídky tak zůstávají velmi skromné – do konce dekády poroste ekonomika v průměru jen o 0,7 procenta a následně tempo klesne na 0,6 procenta ročně. Podle prognóz by se mělo HDP Japonska do roku 2040 zvýšit pouze o 10 procent.
5. Velká Británie
Ačkoliv britská ekonomika zápasí s řadou vnitřních problémů, do roku 2040 by měla přeskočit Japonsko a stát se pátou největší ekonomikou světa. |
Odhadované HDP v roce 2040: 6,8 bilionu USD
Předpokládaný nárůst HDP oproti roku 2025: +27 %
Pořadí v roce 2025: 6. místo
Ačkoliv britská ekonomika zápasí s řadou vnitřních problémů, do roku 2040 by měla přeskočit Japonsko a stát se pátou největší ekonomikou světa. Zemi paradoxně pomáhá fakt, že podobně velké státy na tom budou strukturálně ještě hůře. Británie totiž dál bojuje s vysokou inflací a labouristickou vládou slibovaný hospodářský restart brzdí drahé energie i rostoucí náklady na práci.
Špatnou kondici ostrovní ekonomiky podtrhuje ochlazující se trh práce s nezaměstnaností 4,8 procenta, což je nejvíce od roku 2016. Dlouhodobý hospodářský výhled tak zůstává utlumený, v průměru jen kolem 1,5 procenta ročně. Podle prognóz by se mělo HDP Velké Británie do roku 2040 zvýšit o 27 procent.
4. Německo
Německo podle prognózy vypadne z elitní světové trojice. |
Odhadované HDP v roce 2040: 7,8 bilionu USD
Předpokládaný nárůst HDP oproti roku 2025: +14 %
Pořadí v roce 2025: 3. místo
Německo podle prognózy vypadne z elitní světové trojice. Největší evropská ekonomika s obřím průmyslovým sektorem tvrdě doplatila na energetický šok a slabou poptávku, což vedlo ke dvěma letům hospodářského poklesu v řadě. Teprve v roce 2025 se Německo vrátilo k velmi křehkému růstu na úrovni 0,2 procenta.
Nadějí na zrychlení zadrhávajícího motoru je nedávné uvolnění dluhové brzdy, které vládě umožní masivněji investovat do infrastruktury a obrany. Přestože tato expanzivní politika krátkodobě pomůže, dlouhodobý výhled zůstává chabý. Do konce desetiletí by měl německý růst zrychlit v průměru jen na 1,1 procenta ročně a ve třicátých letech by měl klesnout na 0,7 procenta. Podle prognóz by se mělo HDP Německa do roku 2040 zvýšit o 14 procent.
3. Indie
Indie nezadržitelně stoupá a zažívá fenomenální hospodářský růst, který se aktuálně blíží k hranici sedm procent ročně. |
Odhadované HDP v roce 2040: 14,1 bilionu USD
Předpokládaný nárůst HDP oproti roku 2025: +154 %
Pořadí v roce 2025: 5. místo
Indie nezadržitelně stoupá a zažívá fenomenální hospodářský růst, který se aktuálně blíží k hranici sedmi procent ročně. Podle prognóz asijský obr překoná Japonsko už letos a slábnoucí Německo do roku 2029, čímž se stane třetí největší ekonomikou planety. Zemi obrovsky pomáhá zkrocená inflace, levnější úvěry a silná vládní podpora rychle rostoucí střední třídy.
Největším motorem indického zázraku je však masivní přesun globálních dodavatelských řetězců pryč z Číny, ze kterého tamní výroba výrazně těží. Produkci sem ve velkém přesouvá například Apple. Přestože zemi aktuálně mírně brzdí nové americké celní bariéry, celková trajektorie je jasná – do konce tohoto století by se Indie mohla stát největší světovou ekonomikou. Podle prognóz by se její HDP do roku 2040 mělo zvýšit o 154 procent.
2. Čína
Ještě v roce 2020 britští ekonomové z centra Cebr předpovídali, že Čína předstihne USA a stane se největší ekonomikou světa už v roce 2028. |
Odhadované HDP v roce 2040: 47,9 bilionu USD
Předpokládaný nárůst HDP oproti roku 2025: +77 %
Pořadí v roce 2025: 2. místo
Ještě v roce 2020 britští ekonomové z centra Cebr předpovídali, že Čína předstihne USA a stane se největší ekonomikou světa už v roce 2028. Čínu ale od té doby zasáhla řada problémů a analytici museli svou predikci změnit. Cebr nyní předpokládá, že asijská supervelmoc pravděpodobně nezvládne USA předstihnout ani do roku 2040. Čínská ekonomika totiž tvrdě doplácí na vnitřní strukturální potíže.
Země se potýká s vleklou krizí v realitním sektoru, slabou domácí poptávkou, nízkou spotřebitelskou důvěrou a zvýšenou nezaměstnaností mladých lidí. Přidává se hrozba stále přísnějších amerických cel a rostoucí veřejný dluh. Očekává se proto, že čínský hospodářský růst do konce dekády zpomalí v průměru na 4,1 procenta a ve třicátých letech klesne na 3,8 procenta ročně. Podle prognóz by se mělo HDP Číny do roku 2040 zvýšit o 77 procent.
1. USA
Spojené státy si podle prognózy udrží pozici největší ekonomiku světa po celých nadcházejících patnáct let. |
Odhadované HDP v roce 2040: 52,9 bilionu USD
Předpokládaný nárůst HDP oproti roku 2025: +33 %
Pořadí v roce 2025: 1. místo
Spojené státy si podle prognózy udrží pozici největší ekonomiky světa po celých nadcházejících patnáct let. Americký hospodářský motor neustále ženou kupředu masivní investice, v současnosti především do infrastruktury spojené s umělou inteligencí, obrovská koncentrace technologických gigantů a silné útraty spotřebitelů. Právě tato robustní výkonnost stojí za tím, že Čína bude muset své vysněné převzetí globálního trůnu podle analytiků odložit minimálně až na rok 2045.
Ani americký zázrak se však neobejde bez varovných signálů. Zemi trápí zvýšená inflace živená obchodními válkami a novými cly a také politické tlaky Trumpova Bílého domu na nezávislost centrální banky. Tím vůbec největším rizikem je ale bobtnající státní dluh, který v roce 2025 dosáhl 125 procent HDP. Obří rozpočtové deficity tak představují do budoucna hrozbu zásadní korekce na finančních trzích. Podle prognóz by se mělo HDP Spojených států do roku 2040 zvýšit o 33 procent.