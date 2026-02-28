Škoda se proinvestovala v bateriovou tepnu Volkswagenu. Koncern spoléhá na levnější chemii z Boleslavi
- Zlevnit výrobu a konečně začít naplno vydělávat na čistě elektrických vozech. Ke vzdálenému cíli má Škodu Auto přiblížit nejnovější investice za pět miliard.
- Čtveřice nových výrobních linek začala v pátek zásobovat levnějšími bateriemi jak hlavní závod v Mladé Boleslavi, tak koncernové továrny v Německu.
- Škoda si tak upevňuje pozici dodavatele bateriových systémů celé skupiny VW.
Třicet procent. Klíčové číslo, ke kterému se upínají zraky nejen managementu Škody Auto, ale i celého koncernu Volkswagen. Asi o třetinu nižší totiž mají být náklady na výrobu nové generace baterií, které sjíždí ze čtveřice v pátek spuštěných linek v Mladé Boleslavi. Česká automobilka nainvestovala do nové montážní haly M8 za dálnicí D10 v přepočtu téměř pět miliard korun.
Vyrábět díky tomu může až 1122 nových baterií denně. Letos jich plánuje osmdesát tisíc kusů: polovina zůstane v Boleslavi, polovina zamíří do německých závodů Volkswagenu v Hannoveru, Emdenu, Ingolstadtu a Cvikově.
Na otevírání šampaňského by nicméně bylo stále brzy. Škoda sice boduje na evropských trzích s elektromobily, nedokáže na nich ale vydělávat ani zdaleka tak, jako na vozech se spalovacím motorem. Zda to změní výrazně levnější baterie, zatím vedení automobilky netuší.
Škoda Auto přivítala i Andreje Babiše
„Víte co, můžete na auto pověsit jakoukoliv cenovku, ale ve finále je to zákazník, který zájem má, nebo ne. Díky nové technologii nicméně budeme cenově konkurenceschopnější, vytvoříme vyšší ziskové marže,“ říká šéf Škody Klaus Zellmer pro e15.
Klíčová komponenta, bateriové články, putuje i do nové haly z Číny, konkrétně z továren společnosti Gotion. Na asijských producentech je závislá většina automobilek. Firmy jako CATL, LG, Panasonic, BYD či Samsung SDI ovládají přes 95 procent světového trhu s bateriemi. Ty přitom tvoří asi čtyřicet procent ceny čistě elektrických vozů.
Multimiliardovou investici, jejíž oslavu si v pátek nenechali ujít ani premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO), vykládá automobilka jako další krok ke snížení závislosti na externích dodavatelích. V blízké budoucnosti chce koncern vyrábět alespoň polovinu baterek po vlastní ose a polovinu nakupovat. A to i v případě, že by byly baterie „made in Volkswagen“ dražší než ty povětšinou asijské.
Slavnostní akce se zúčastnil premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček. |
„Snižování závislosti je pro nás totiž důležitější než o pár procent vyšší náklady na zhotovení baterie. Je to strategické rozhodnutí. Asi si pamatujete padesát tisíc nedodělaných škodovek zaparkovaných na poli během čipové krize. Ta nám dala cennou lekci. Nemůžeme záviset na jednom dodavateli, ziskovost můžeme kompenzovat v jiných čátech vozu,“ dodává Zellmer. Nové baterie budou pohánět například nedávno představený model Škoda Peaq či elektrické volkswageny z rodiny ID a další koncernové vozy.
Baterie nové generace se liší v mnoha ohledech, především svým chemickým složením. Zatímco bateriové články dosavadní platformy MEB stojí na bázi nikl-mangan-kobalt, články v nové platformě MEB+ využívají levnější kombinaci lithium-železo-fosfát.
Další rozdíl spočívá ve způsobu „zabalení“ článků do celého bateriového systému. Starší MEB se skládala z různého množství modulů, v nichž se nacházejí bateriové články. Nová MEB+ pracuje s pevným počtem 208 článků integrovaných do bloku (takzvané cell-to-pack). Škoda je tak vůbec prvním evropským závodem koncernu, který takto uspořádané baterie montuje.
Montáž baterií v nově otevřené hale má zajišťovat 600 zaměstnanců. |
„Využíváme 131 robotů, práce je automatizovaná na 84 procent. Nejnáročnější bylo stroje seřídit, na tom jsme pracovali takřka rok. Používáme novou technologii laserového sváření k propojování jednotlivých článků, jsme schopni udělat až milion svárů za den,“ uvádí vedoucí plánování komponent ve výrobě Petr Němec.
Na skladě má Škoda aktuálně 1,2 milionu článků, což stačí na to, aby zásobovala koncernové závody hotovými bateriemi po dobu dvou dnů. Na silně hořlavý materiál dohlíží mimo jiné čtyři desítky termokamer. V hale se nachází i speciální kontejnery, v nichž by hasiči baterie v případně požáru zaplavovaly.
V případě požáru by hasiči topili baterii ve speciálním kontejneru. Těch je v nové hale vícero, na výrobu dohlíží i čtyři desítky termokamer. |
Rozebíhající se výrobu prozatím zajišťují zaměstnanci v jedné směně. Koncem roku, kdy má jet produkce naplno, tedy zhotovovat 1122 baterií denně, zde má působit na šest set pracovníků. Většinu zaměstnanců získala Škoda rekvalifikacemi z vlastních řad, jejich mzdové ohodnocení nekomentuje. „Většinou se jedná o více kvalifikované pozice, které zodpovídají především za správné seřízení robotů,“ dodává Němec.
S postupným snižováním výroby se naopak počítá v hale, která produkuje starší verzi MEB baterií. Tu Škoda otevřela na jaře 2022. „Už nyní se v koncernu ucházíme o to, abychom v těchto prostorech mohli zhotovovat baterie nových generací. Vývoj jde rychle dopředu,“ konstatuje Němec.
Rok 2026 nezačal pro většinu značek vůbec dobře. Evropský trh s novými osobními automobily se v lednu propadl o 3,5 procenta. K zákazníkům v EU, Velké Británii a zemích EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) tak doputovalo 961 tisíc vozů. Škoda se zařadila mezi několik málo výjimek, kterým se podařilo prodeje meziročně naopak zvednout, a to o deset procent na 65 tisíc vozů. Byla tak druhou nejprodávanější značkou v EU.
Mladoboleslavské automobilce se daří i v segmentu čistě elektrických vozů. Jejich dodávky loni více než zdvojnásobila a stala se čtvrtou nejprodávanější značkou v Evropě. K modelům Enyaq a Elroq letos přidá městský Epiq a vlajkový Peaq.