Volkswagen chtěl bolestivou léčbu. Klíčový plán ale narazil na odpor zaměstnanců
- Zaměstnanci a Dolní Sasko zablokovali úsporný plán vedení Volkswagenu.
- Automobilka čelí prudkému poklesu prodejů a sílícímu tlaku z Číny i USA.
- Odbory požadují vysvětlení škrtů a varují před transformací bez podpory zaměstnanců.
Plán úspor v automobilovém koncernu Volkswagen odmítli zástupci zaměstnanců i spolkové země Dolní Sasko. Uvádějí to zdroje agentury Reuters a německého deníku Süddeutsche Zeitung. Dozorčí rada největší evropské automobilky o restrukturalizačním návrhu generálního ředitele Olivera Blumeho jednala ve čtvrtek ve Wolfsburgu.
Transformace bez podpory odborů
Křeslo, které v radě patří akcionářům, je aktuálně neobsazené. Zaměstnanci a spolková země Dolní Sasko tak měli společně většinu 12 ku sedmi hlasům a mohli návrh zablokovat, uvádějí zdroje.
Volkswagen se potýká s existenčními problémy. Čelí rostoucí konkurenci z Číny, vyšším nákladům kvůli zavedení amerických dovozních cel a obavám o konkurenceschopnost domácích německých továren.
Společnost po velmi sledovaném jednání vydala prohlášení, v němž avizovala drastické omezení výroby, ale nevyjádřila se k zamýšlenému dalšímu masivnímu propouštění a rušení některých závodů, o němž předtím psal list Manager Magazin. Podle některých analytiků její avizovaný plán do budoucna postrádá podrobnosti a svědčí o neschopnosti prosadit přísnější opatření.
Pokles prodejů zvyšuje tlak na změny
Podniková rada, která ve firmě zastupuje práva a zájmy zaměstnanců, požaduje, aby vedení společnosti do konce dnešního dne objasnilo, jak plánuje snižovat náklady. Dolnosaský ministr hospodářství Olaf Lies uvedl, že spolková země spolupracuje s vedením firmy na překonání současných problémů. VW v Dolním Sasku sídlí.
Blume zdůraznil, že představenstvo bude v prosazování transformace pokračovat. Podniková rada a organizace zastupující vedoucí pracovníky dnes v dopise adresovaném zaměstnancům uvedly, že "transformace může být úspěšná pouze s podporou zaměstnanců, a nikoli jim navzdory".
Volkswagen dnes zveřejnil zprávu o prudkém poklesu celosvětového prodeje ve druhém čtvrtletí. To naléhavost plánu transformace, proti němuž se zaměstnanci staví, ještě zvyšuje, napsala agentura AFP.