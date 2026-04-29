Volkswagen vstupuje do obranného průmyslu. Prozradil, která továrna přestane vyrábět auta
- Šéf Volkswagenu Oliver Blume potvrdil, že koncern jedná s obrannými firmami o budoucnosti závodu v Osnabrücku, kde má od roku 2027 skončit výroba vozů skupiny.
- Volkswagen podle něj nechce vyrábět zbraně, ale může se zapojit třeba do produkce vozidel pro vojenskou dopravu a další podpůrné techniky.
- Obrat je součástí širší restrukturalizace koncernu, který do roku 2030 počítá se zrušením zhruba 50 tisíc pracovních míst v Německu.
Šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume potvrdil, že firma vstoupí do obranného průmyslu. Továrna v Osnabrücku přestane kvůli úsporným opatřením od příštího roku vyrábět auta Volkswagen a do roku 2030 koncern opustí 50 000 z celkových 660 000 zaměstnanců. Blume to řekl německému deníku Bild.
Nyní firma intenzivně jedná s partnery z odvětví obrany. Generální ředitel ale zdůraznil, že Volkswagen nebude vyrábět zbraně.
„Každý v Německu chce a potřebuje bezpečnost,“ řekl Blume. „Spolková vláda nám dala jasný mandát, abychom naši zemi dokázali bránit,“ dodal. Firma to podle něj vnímá jako skvělou příležitost „přispět prostřednictvím automatizace a profesního rozvoje našeho týmu v Osnabrücku.“
Blume plánuje, že by se Volkswagen mohl uplatnit při výrobě vozidel pro vojenskou dopravu. Nepůjde ale podle něj o tanky.
Britský deník Financial Times (FT) v březnu uvedl, že mateřská firma české Škody Auto jedná s izraelskou státní společností Rafael Advanced Defence Systems o výrobě dílů pro izraelský systém protiraketové obrany Iron Dome. V Osnabücku by se tak zachránilo 2300 pracovních míst. List napsal, že dolnosaský závod by mimo jiné vyráběl nákladní automobily pro přepravu raket, odpalovací zařízení a generátory energie, ale nikoli samotné rakety.
Masové propouštění a nový směr ve výrobě jsou součástí snahy šéfa koncernu vyvést podnik z krize. Volkswagen plánuje, že bude v příštích letech prodávat devět milionů aut ročně. Dříve to bývalo i přes 12 milionů.