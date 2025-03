Před několika dny oznámila německá zbrojovka Rheinmetall plán na přeměnu dvou svých továren, které dosud vyráběly automobilové díly, na výrobny zbrojní techniky. Nyní Volkswagen zvažuje podobný krok a uvažuje o výrobě vojenské techniky pro německé ozbrojené síly. ​

Blume zdůraznil potřebu zvýšit investice do bezpečnosti v Evropě. Ačkoli dosud nebyly podniknuty žádné konkrétní kroky, nevyloučil možnost, že by se Volkswagen mohl na tomto sektoru podílet, pokud to bude potřeba. V takovém případě by se jednalo nejspíše o bojová vozidla nebo jejich komponenty. ​

Volkswagen má pro takovou výrobu dostatečné kapacity. Podle ekonomických analytiků německé automobilky v současnosti disponují nadbytečnou kapacitou kvůli prudkému poklesu vývozu vozidel, který se oproti předpandemickým úrovním snížil na polovinu. Tento pokles je částečně způsoben rostoucí konkurencí čínských výrobců, kteří jsou nyní předními světovými exportéry automobilů, a také přesunem k elektrifikaci. V Německu roční vývoz vozidel klesl z 2,4 milionu na přibližně 1,2 milionu kusů.

Pro Volkswagen není zapojení do zbrojního průmyslu novinkou. Pod užitkovou divizi Volkswagenu Traton totiž spadá značka MAN, která má společný podnik se zbrojovkou Rheinmetall (Rheinmetall MAN Military Vehicle). V tomto podniku se vyrábějí vojenské nákladní automobily RMMV HX pro německou armádu, založené na technice z civilních vozů MAN.

Kromě Německa techniku společného podniku používají i armády Rakouska, Austrálie, Japonska, Kanady, Norska, Saúdské Arábie, Spojeného království, Slovenska a dalších zemí. Generální ředitel Rheinmetallu nedávno uvedl, že továrna Volkswagenu v Osnabrücku by byla vhodná pro konverzi na vojenskou výrobu. Tato továrna je pro Volkswagen přebytečná a zvažuje se mimo jiné i její prodej.

Změnu v evropském průmyslu ilustruje také nedávná zpráva, podle které v březnu zbrojovka Rheinmetall překonala automobilový koncern Volkswagen a stala se největší německou firmou podle tržní kapitalizace. Hodnota Rheinmetallu se od začátku roku více než zdvojnásobila a od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 vzrostla více než dvanáctkrát.

Provozní zisk zbrojního giganta loni stoupl o 61 procent na 1,48 miliardy eur a tržby o 36 procent na 9,75 miliardy eur. Volkswagenu loni naopak klesl čistý zisk o 30,6 procenta na 12,39 miliardy eur a provozní zisk o 15 procent na 19,1 miliardy eur. Obrat se ale o necelé jedno procento zvýšil a dosáhl 324,7 miliardy eur.