Soros předává podnikání i nadaci synovi, ten se chce víc zaměřit na politiku | e15.cz

Miliardář a finančník George Soros předává kontrolu nad svým rozsáhlým impériem sedmatřicetiletému synovi Alexandrovi. Řekl to v rozhovoru pro deník The Wall Street Journal (WSJ).

Dvaadevadesátiletý šéf hedgeového fondu Quantum Fund, který se stal filantropem a významným podporovatelem liberálních aktivit, přitom uvedl, že dříve nechtěl, aby jeho nadaci Open Society Foundations (OSF) převzalo jedno z jeho pěti dětí. Teď ale změnil názor.

„Zaslouží si to,“ řekl Soros, když komentoval své rozhodnutí předat nadaci a zbytek svého impéria v hodnotě 25 miliard dolarů (551 miliard korun) svému synovi, který své jméno zpravidla zkracuje na Alex.

Ten v rozhovoru s WSJ uvedl, že je „více zaměřený na politiku“ než jeho otec. Hodlá i nadále prostřednictvím rodinných peněz podporovat levicově orientované americké politické kandidáty. Dodal, že se mimo jiné velmi obává hrozby návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Americká média nedávno informovala, že Alex Soros se za dobu prezidentování Joea Bidena zúčastnil hned několika jednání v Bílém domě. „Byl bych sice rád, kdyby v politice peníze nebyly, ale dokud to bude dělat druhá strana, budeme to dělat taky,“ komentoval to nyní.

Soros mladší také poradil demokratickým politikům, aby se snažili více oslovovat i republikánské voliče. „Jenom to, že někdo volí Trumpa, neznamená, že je ztracený případ nebo rasista," řekl.

Správní rada OSF zvolila Sorose mladšího v prosinci svým předsedou. Nadace rozděluje ročně asi 1,5 miliardy dolarů skupinám, které podporují například lidská práva ve světě a pomáhají budovat demokracii.

Dlouhé roky se předpokládalo, že Open Society Fund převezme Sorosův nejstarší syn Jonathan. Jejich vzájemné rozepře ale vedly v roce 2011 k odchodu Jonathana Sorose z rodinného investičního byznysu. „Neshodli jsem se na určitých bodech. Oběma z nás to bylo zjevné, především jemu," komentoval to nyní Soros.