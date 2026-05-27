Český fotbal mění hlavního partnera, ČSOB pošle svazu až 300 milionů korun
- Skupina ČSOB se stala novým generálním partnerem české fotbalové reprezentace až do roku 2030.
- Strategická spolupráce přinese českému fotbalu v nadcházejících letech finanční podporu až 300 milionů korun.
- Investice se zaměří především na rozvoj mládeže, regionálních klubů, ženského fotbalu a modernizaci infrastruktury.
Fotbalová asociace ČR (FAČR) a skupina ČSOBuzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace. Celkový finanční objem podpory skupiny ČSOB určený pro děti a mládež, trenéry, ženský fotbal a regiony činí 45,5 milionu korun na první rok spolupráce. Na tiskové konferenci to dnes oznámili generální ředitel ČSOBAleš Blažek a předseda FAČR David Trunda. Celkem by podpora měla dosáhnout až 300 milionů korun, řekl Blažek.
„Podpora je vázaná i na určité cíle, některé jsou průběžné, některé souvisí s výkonem, některé s transparentností. Když se vše podaří, dostane FAČR od ČSOB až 300 milionů korun,“ upřesnil Blažek. Reakce vedení svazu na některé aféry, které se nedávno v českém fotbale udály, byla podle něj naprosto příkladná. „Je zde opravdu snaha změnit poměry v českém fotbale,“ podotkl. „Je to nyní nejklíčovější partnerství. Mám strašnou radost, že se jej po téměř roce podařilo dnešním podpisem uzavřít,“ doplnil Trunda. Nový generální partner podle něj zásadně pomůže změnit financování fotbalu v regionech.
Prioritou je podpora mládeže
Společně budou obě organizace rozvíjet i trénování, sport v regionech, ženský fotbal nebo vznik nových hřišť. Budou spolupracovat na konkrétních projektech, jako je Můj první gól, Nová generace trenérů, Festival ženského fotbalu, Podpora klubů, FIFA Areny a E-learning vzdělávací platforma pro trenéry.
„Jsem rád, že hlavní prioritou partnerství s FAČR je podpora sportování dětí a mládeže a jejich aktivního a zdravějšího trávení volného času, kde dlouhodobě vnímáme složitou situaci napříč celým Českem. Spolupráce s asociací nejmasovějšího a nejrozšířenějšího sportu v ČR nám proto dává smysl,“ uvedl Blažek. „Jsme rádi, že jsme získali silného a stabilního partnera, který se stane partnerem fotbalové reprezentace a zároveň nám pomůže naplnit naši vizi komplexního rozvoje fotbalu. Musíme se soustředit na regionální fotbal, podporovat trenéry, ale i zlepšovat infrastrukturu a vybavení v klubech. Potřebujeme rozvíjet i velký potenciál ženského fotbalu,“ řekl Trunda.
Generálním partnerem fotbalové reprezentace je do konce května společnost Penny. Od 1. června se jím stane ČSOB a bude v této roli provázet národní tým již na nadcházejícím světovém šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku. S Penny bude FAČR podle Trundy dále spolupracovat, firma bude o pozici níže, stane se hlavním partnerem svazu.