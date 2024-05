Inventoro vznikl jen pár dní před začátkem pandemie a na svědomí ho mají byznysmeni ze skupiny Patero. Do svého startu získali od anonymního investora 23 milionů korun, dalších 20 milionů o dva roky později poslal fond Presto Ventures, který za to získal podíl 14 procent. Nyní celá firma putuje do rukou americké společnosti CIN7, která se zabývá vývojem cloudového programu pro řízení zásob a objednávek. Hodnotu transakce nikdo z účastníků neuvádí, nicméně podle zdrojů e15 se pohybuje ve středních stovkách milionů.

Pandemie znamenala pro internetové obchody nečekaně pozitivní impuls, jejich tržby rostly v desítkách procent. S touto zkušeností se řada z nich v následujícím období předzásobila, nicméně po omezení vládních restrikcí přišel značný pád tržeb online prodejců, například rozdíl mezi tržbami českých e-shopů mezi rokem 2021 a 2023 byl 38 miliard směrem dolů. To řadu z nich vedlo k tomu, že musí být více připraveni na případné výkyvy trhu, aby zbytečně netratily na příliš velkých zásobách.

Startup Invetoro právě tento problém řeší, e-shopům nabízí cloudový program, který sleduje jejich skladové zásoby a předpovídá na základě dat z trhu, jaký o ně pravděpodobně bude zájem. Díky tomu by online prodejci teoreticky měli být schopni ušetřit peníze, jelikož nebudou muset mít na skladech zboží, které nikdo nechce a oni musí platit peníze za jejich uchovávání.

„Od začátku jsme věděli, že pro globální úspěch potřebujeme silného partnera, který nám pomůže naše algoritmy dostat k zákazníkům. Cin7 je přesně ten partner, kterého jsme hledali. Přirozeně se doplňujeme. Lidsky i produktově,” řekl k prodeji startupu Tomáš Formánek, zakladatel Inventoro. Druhým zakladetelem je Radim Jung. „Společně zákazníkům poskytneme bezprecedentní informace o zásobách, aby mohli maximalizovat prodeje, minimalizovat nadměrné zásoby a činit informovaná rozhodnutí v rámci svých operací,“ doplnil k akvizici šéf CIN7 Ajoy Krishnamoorthy.

V roce 2022 Inventoro hlásilo, že má přes dva tisíce klientů s tím, že pětina z nich za jejich služby platí. Vedení startupu zároveň tehdy uvádělo, že je Inventoro v provozním zisku. Výše tržeb firmy není známá.

Startupy si v posledních dvou letech prochází složitým obdobím, investice do nich v Česku meziročně klesly o 75 procent. Zároveň stále platí, že není příliš, že by došlo k tzv. exitu, tedy prodeji či vstupu firmy na burzu. Podle databáze organizace Czech Founders, která sdružuje české zakladatele startupů, proběhlo loni 11 exitů. Těmi nejvýraznějšími byly prodeje brněnského Smartlooku přibližně za miliardu korun americkému Ciscu a akvizice IBM za 3,5 miliardy korun v případě startupu Manta.