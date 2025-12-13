Tipy na vánoční dárky od legendárních českých firem s dlouholetou historií
- Přinášíme pokračování výběru dárků z portfolia tradičních českých výrobců.
- Každá z firem nabízí produkt, který prověřily generace a který se dodnes vyrábí v Česku s důrazem na řemeslo a kvalitu.
Igráček: Figurky povolání, které se staly českým Playmobilem
Igráček Zedník |
Igráček se narodil v roce 1976 jako československá odpověď na německý Playmobil, a to díky přátelství autora Jiřího Kaliny s jeho německým kolegou Hansem Beckem. První postavičkou nebyl indián či kosmonaut, ale zedník v červené helmě, symbol doby. Následovaly další profese, včetně zdravotní sestřičky, učitelky nebo příslušníka VB, ale také dobrodružnější figurky jako potápěč nebo závodník formule 1.
Po revoluci hračka téměř zanikla, konkurenci Lega a Playmobilu nezvládala. Záchrana přišla až v roce 2008, kdy ji převzala firma Efko, a dnes Igráček zažívá renesanci. Vznikají nové figurky, sady i edukativní série.
KOH-I-NOOR HARDTMUTH: Slavná žlutá tužka 1500 a čtvrt tisíciletí inovací
Tužky 1500 B |
Tradice psacích a výtvarných potřeb KOH-I-NOOR HARDTMUTH začala už v roce 1790, kdy dvorní knížecí architekt Joseph Hardtmuth položil základy budoucího impéria. Jeho potomci brzy přišli s revoluční technologií výroby grafitové tuhy z jílu a grafitu (1802), později i se stupnicí tvrdostí, kterou dnes používají všichni světoví výrobci. Z ikonických produktů se do dějin zapsala zejména slavná žlutá tužka 1500, která v roce 1900 získala ocenění Grand Prix v Paříži.
Výroba a organizace celé společnosti dodnes probíhá převážně v Českých Budějovicích a s dalšími závody v Městci Králové, Broumově či Milevsku lze většinu produkce označit za české výrobky. Značka je navíc v rukou české rodiny Břízů. Kromě tužek nabízí pastely, popisovače, umělecké sady i kreativní materiály pro děti.
Sklárna Květná 1794: Džbán Polka aneb současná hvězda dvousetleté hutě
Džbán Polka ze sklárny Květná 1794 |
Jedna z nejstarších skláren v Česku vznikla v roce 1794 na panství Lichtenštejnů. Od běžného tabulového skla se rychle posunula k exkluzivnímu křišťálu, který zdobily rytiny a bohaté dekorace inspirované vídeňským uměním. Výrobky se vyvážely do USA, Afriky i Austrálie a značka Květná se stala evropským pojmem. Sklárna přežila zestátnění i nedávnou energetickou krizi a nyní dál pokračuje jako Květná 1794 pod českým rodinným holdingem AF Group z Hodonína a společností MHS & Partners.
Tím nejznámějším současným produktem je ručně foukaný džbán Polka Dot z bezolovnatého křišťálu. Je charakteristický drobnými bublinkami a titanem ve sklovině, který mu dodává mimořádnou tvrdost. Sklárna nicméně vyrábí i nejrůznější sklenice, karafy, vázy nebo dekantéry na víno.
Ites: Autodráha, která vychovala tři generace dětí
Autodráha Ites |
Česká autodráha Ites se začala vyrábět v roce 1968 v Trhových Svinech pod názvem Europa Cup a brzy se stala kultem. Plastové dráhy s elektrickými autíčky kopírovaly světové trendy, ale zároveň měly vlastní standardy, zejména šířku drážek 90 mm, která zůstává kompatibilní dodnes. Sortiment tedy umožňuje opravit, doplnit nebo rozšířit jakoukoliv starou autodráhu. Ites překonal privatizace, změny majitelů i útlum 90. let.
Nový život získal v roce 2019 pod firmou Efko, stejně jako Igráček. Firma dráhu vrátila k původnímu názvu a postupně ji inovuje. Nové sety umožňují modulární skládání, mají digitální počítadla kol a v nabídce je také několik retro závodních autíček značky Škoda Favorit.
Boty Prestige: Ikona 80. let, která se vrátila na výsluní
Boty Prestige |
„Prestižky“ vstoupily na československý trh v roce 1984 jako sportovní tenisky dostupné široké veřejnosti a rychle se staly fenoménem. Říkalo se jim lendlovky či mečířky podle slavných tenistů, kteří je nosili, a na jejich podpultové páry se stávaly fronty. Po zániku zlínského státního podniku Svit byla výroba v ohrožení, ale v roce 2003 ji převzala zlínská firma Moleda, která model zachránila a postupně modernizovala.
Prestižky dnes fungují dvojím životem. Jednak jako pohodlná pracovní obuv používaná třeba ve Škodě Auto nebo na stavbách, jednak jako módní retro ikona, která přitáhla návrháře Jana Černého i pozornost již zesnulého šéfdesignéra Louis Vuitton Virgila Abloha.
TON: Ohýbané židle z Bystřice pod Hostýnem
Židle značky TON |
Továrnu na ohýbaný nábytek (zkráceně TON) založil v roce 1861 Michael Thonet a dodnes jde o nejstarší fungující provoz svého druhu na světě. Bukové dřevo z okolních lesů, propracovaný systém specializovaných pracovních úkonů a revoluční technologie ohýbání dřeva pomohly výrobkům Thonet rozšířit se po celém světě. Po znárodnění získala továrna název TON a od roku 1994 funguje jako akciová společnost.
Dnešní TON spojuje tradiční technologii s moderním designem, spolupracuje s českými i zahraničními tvůrci a vyrábí kolem devíti tisíc židlí týdně. Značka nabízí také ikonické ohýbané barovky, křesla i stoly nebo věšáky a její produkty najdeme téměř po celé republice.
Thun 1794: Porcelán, na kterém se servíruje od Pražského hradu po světové hotely
Porcelánové výrobky značky Thun |
Porcelánové řemeslo rodu Thunů začalo už v roce 1794 v Klášterci nad Ohří, kde správce panství Weber experimentoval s místní zeminou a v provizorní peci vypálil vůbec první porcelán. Závod z Nové Role, založený v roce 1921, se postupně stal základnou dnešní největší české porcelánky Thun 1794. Firma navazuje na 220 let tradice, ale zároveň používá moderní technologie jako tlakové lití, rychlovýpal či vlastní sítotisk.
Thun vyrábí ucelené jídelní a hotelové soupravy, jejichž tvary vznikají ve spolupráci s českými designéry. Na porcelánu Thun se servíruje v ambasádách, na Pražském hradě i v luxusních hotelech. Nabízí však také jednotlivé talíře, hrnky či celé sety.
KOVAP: Traktůrek a beruška na klíček
Fotografie z výrobního procesu ve společnosti KOVAP, tradičním českém výrobci plechových mechanických hraček. |
Plechové hračky KOVAP mají historii téměř osmdesát let. Zrodily se v roce 1946, kdy bratři Sedlákové přetavili zkušenosti z výroby leteckých dílů do mechanických hraček na klíček. První ikonou se stal parní válec, brzy následovaný traktorem Zetor se čtyřstupňovou převodovkou, který si dokonce vysloužil ocenění na Expo 1958. KOVAP přežil vstup do družstva, nástup plastů, éru exportů pod státním dohledem i tvrdou konkurenci levných hraček po revoluci.
Dnes KOVAP stále vyrábí ručně a v Česku, s důrazem na kov, mechaniku a dlouhou životnost. Legendární beruška, která nikdy nespadne ze stolu, nebo detailní traktůrky se zpátečkou a funkčním volantem patří k nadčasovým dárkům pro děti i dospělé. Firma zároveň zkouší novinky a spolupracuje s designéry.
Moser: Křišťál, který obdivují králové, papežové i Hollywood
Výrobky firmy Moser |
Sklárnu Moser založil v roce 1857 rytec Ludwig Moser a brzy ji proměnil v manufakturu světového významu. Už v 19. století získala privilegium dvorního dodavatele císaře Františka Josefa I., později i perského šáha či britské královské rodiny. Moser proslul bezolovnatým křišťálem, výraznými barvami, technickými inovacemi a ručním zpracováním, na němž se dnes podílí až 40 sklářských mistrů.
K ikonickým výrobkům patří vázy, mísy, nápojové sety či slavná cena Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Každý kus je unikát, který vzniká s maximální precizností, a Moser proto představuje symbol českého sklářského umění.
Alpa: Francovka, která léčí už od roku 1913
Francovka od Alpy |
Historie Alpy sahá do roku 1913, kdy se poprvé objevila francovka pod touto značkou. Aromatický alkoholový extrakt s bylinnými silicemi byl inspirovaný francouzským koňakem. Po druhé světové válce se výroba přesunula do Velkého Meziříčí, kde firma sídlí dodnes.
Přes sto let stará receptura zůstává prakticky nezměněná. Mentol, byliny a alkohol tvoří základ produktu, který slouží jako masážní přípravek, dezinfekce, obklad i přísada do koupele. Značka se postupně rozšířila o další řady jako Amica, Aviril, Pedik nebo Luna, ale její největší ikonou zůstává právě francovka.