Jawa doplácí na přísnější emisní normu. Prodeje má nakopnout nový silnější model
- Celoevropský trh s motocykly stagnuje a s ním i prodeje Jawy.
- Brzdí je i přechod na novou emisní normu.
- Jawa si slibuje pozitivní impulz od nového modelu, který je určen pro fanoušky tradičních strojů z dílny českého výrobce.
Tradiční český výrobce motorek se pere s přetrvávajícími slabšími prodeji. Do konce listopadu udal 645 strojů, z toho asi polovinu v Česku. Na klíčovém domácím trhu si tak Jawa oproti loňsku mírně polepšila, k tisícovce prodaných motocyklů, kterou vidí jako orientační hranici úspěchu, ale má prozatím daleko.
„Letošní rok byl celkově velice silně poznamenaný novou homologací EURO 5 plus, která ještě na konci léta nebyla dostupná. Takže nově vyráběné motocykly s touto normou jsme uvedli do prodejů až na přelomu října a listopadu. V Česku je možný doprodej, takže nás zde norma limitovala výrazně méně než v zahraničí, kde jsme byli prakticky nuceni některé trhy dočasně opustit,“ říká ředitel podniku Jiří Kraft.
Stagnuje Jawa i trh s motocykly
Celý český trh jako celek letos stagnuje, do konce listopadu se na něm prodalo 26 467 motocyklů, meziročně o pět procent méně. V samotném listopadu nových registrací ubylo o 21 procent. Značkám vládne Honda s necelými šesti tisíci prodanými stroji, druhá CF Moto udala zhruba polovinu tohoto množství. Se dvěma tisíci následovala Yamaha, s mírným odstupem pak BMW. K tisícovce prodejů se přiblížily také značky Kawasaki, Piaggio a Aprilia, vyplývá z dat Svazu dovozců automobilů. Zdaleka nejvíce nových motorek si lidé registrují v Praze, Středočeském a v Jihomoravském kraji.
V útlumu jsou i hlavní evropské trhy. Na pěti největších – tedy ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a ve Velké Británii – se za tři čtvrtletí zobchodovalo 824 tisíc motorek, meziročně o sedm procent méně, uvádí sdružení ACEM. Emisní norma nejprve umocnila doprodeje v začátku roku, později naopak odbyt utlumila. Výrobci se nyní připravují především na prezentaci novinek na veletrzích. I ty naznačí, jak velký zájem by mohli mít zákazníci v příštím roce, uvádí generální tajemník ACEM Antonio Perlot. Pečlivě se chystá i podnik z Týnce nad Sázavou.
Jawa chystá nový model
„Už budeme moci dodávat klasické motocykly s homologací EURO 5 plus a zároveň zahájíme prodej i jedné novinky. Tu představíme na jarním Motosalonu v Brně,“ říká Kraft. „Často se u tuzemských zákazníků setkáváme s názorem, že motocykly, které jsou vyráběné na základě kooperace s indickým partnerem, jsou sice krásné, ale že jako poslední vlastní motocykl lidé vnímají modely JAWA 660 Sportard a JAWA 660 Vintage,“ dodává Kraft.
Management si z toho vyvozuje, že zákazníci Jawy volají po větším objemu motoru, tedy s kubaturou nad 500 centimetrů krychlových, a že jsou zároveň ochotni si připlatit za stroj, který bude ve větší míře vyráběn v Česku. Ceny motorek Jawa se většinou pohybují mezi stem a dvěma sty tisíci korunami. „Příští rok bychom se tak chtěli dostat na hodnoty prodejů oscilující okolo dvou tisíc motocyklů,“ tvrdí Kraft.
„V příštím roce může sehrát svou roli nasycení trhu. Nárůst prodejů se již neočekává, případný pokles však nemusí být výrazný,“ míní tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.
Téměř sto let stará společnost už například nabídla stroj JAWA 400 Geeny, jenž se vymyká netradičním designem. Ručičkový tachometr byl nahrazen displejem, sází na hranatější linie, aby zaujal hlavně mladé. Motorka vzniká ve spolupráci s čínskou firmou Dayun, která v Asii zhotovuje komponenty, finální výroba probíhá v Týnci.
Podobným způsobem vzniká také JD 750 by JAWA. Vyrábí ho půl století stará čínská firma Jedi Motor z provincie Šan-tung. Dvouválcové sedmsetpadesátky dováží Jawa do Česka, kde je kompletuje: naplňuje je provozními kapalinami, instaluje baterie, kryty rukou, větrné štíty a další díly.