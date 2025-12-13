Číňané v Plané postaví za dvě miliardy fabriku na magnetické vodiče. Vyrábět začnou už příští rok
- Číňané postaví v Plané u Mariánských Lázní svůj první evropský výrobní závod na magnetické vodiče.
- Firma Gold Cup Electric Apparatus investuje přes dvě miliardy korun a plánuje zahájit výrobu v roce 2026 s cílem zvýšit kapacitu na 20 000 tun do roku 2028.
- Závod vytvoří 200 pracovních míst a bude se soustředit na výrobu pro obnovitelné zdroje energie a elektromobilitu.
Čínská společnost Gold Cup Electric Apparatus, přední světový výrobce magnetických vodičů, postaví v Česku svůj první evropský výrobní závod. V areálu bývalé balírny čokolády v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku investuje přes dvě miliardy korun. Firma chce zahájit výrobu ve druhém čtvrtletí 2026. Přestavba areálu už podle ní začala, stejně jako nábor prvních 70 zaměstnanců.
„V Plané vznikne moderní provoz zaměřený na výrobu magnetických vodičů pro transformátory, elektromotory a pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie v sektoru nové energetiky. Celková výše investice přesáhne dvě miliardy korun,“ uvedl mluvčí agentury CzechInvest Zdeněk Vesecký.
„Zahájení výroby je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2026 s počáteční kapacitou přibližně 8000 tun. Po dosažení plné kapacity v roce 2028 se celkový roční objem produkce zvýší až na 20 000 tun,“ řekl mluvčí. V té době tam má pracovat 200 lidí.
„Upřednostňujeme zaměstnávání místních obyvatel a poskytujeme jim specializované školení i rekvalifikaci. Nabízíme také kariérní růst pro absolventy a další kvalifikované pracovníky. Naším cílem je podpořit dlouhodobý rozvoj regionu prostřednictvím stabilních technických pozic,“ řekl Fred Feng, generální ředitel Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wire.
První expanze mimo Asii
Podle Veseckého se společnost zavázala k aktivní spolupráci s městem a k zapojení do místních komunitních projektů. „Naším cílem je, aby se závod stal přirozenou součástí města, vytvářel nové pracovní příležitosti a přispíval k rozvoji regionu,“ uvedla Martina Němečková (STAN), starostka Plané s 5700 obyvateli.
Provoz bude zaměřen na magnetické vodiče pro velké transformátory a vodiče pro novou generaci trakčních elektromotorů elektrických vozidel. Výrobní proces bude vysoce automatizovaný s minimálními nároky na lidskou manuální práci. Podle mluvčího bude výroba v modernizovaných halách s omezením hlukové zátěže a regulovanou logistikou uvnitř areálu.
„Gold Cup se specializuje na výzkum, vývoj a na výrobu magnetických vodičů včetně CTC – kontinuálně transponovaných vodičů – a dále papírem izolovaných a smaltovaných vodičů. Je klíčovým dodavatelem pro čínská zařízení ultravysokého napětí pro přenos a transformaci energie a integrovaným poskytovatelem plochých vodičů využívaných v trakčních elektromotorech nových elektrických vozidel,“ řekl Vesecký. Mezi zákazníky firmy patří Siemens, Hitachi, GE, Toshiba a Taihan. Zajišťuje také dodávky pro vysoce přesné průmyslové motory.
Dosavadní produkce pochází podle mluvčího výhradně z Číny. „Závod v Plané představuje první vstup firmy na výrobní trhy mimo Asii a zásadní krok v její globální expanzi. Jde o historický okamžik i pro Česko, kde se tyto typy magnetických vodičů budou vyrábět poprvé,“ řekl.
Komponenty pro čistou energetiku
Podle Fenga zažívá Evropa rychlý růst poptávky po vysoce účinných elektromotorech a transformátorech, které jsou klíčové pro přechod k čisté energii. „Česká republika nám díky své poloze, silné průmyslové infrastruktuře a transparentnímu podnikatelskému prostředí umožňuje následovat tento trend a rychleji a pružněji reagovat na požadavky klíčových klientů,“ řekl.
Gabriela Bauerová, ředitelka odboru CzechInvestu, uvedla, že agentura v posledních letech sleduje zájem zahraničních firem přesouvat výrobu blíže k zákazníkům, což pro region střední a východní Evropy představuje příležitost získat technologicky vyspělé zahraniční investice.
Gold Cup Electric Apparatus byl založen v roce 1999 ve městě Čchang-ša ve vnitrozemské provincii Chu-nan. Patří mezi nejvýznamnější hráče tamního „kabelářského“ průmyslu a je zařazen mezi 500 předních soukromých výrobních podniků v Číně. Jeho produktové portfolio zahrnuje silové kabely, holé vodiče, samonosné izolované vodiče, kabely pro elektrotechnická zařízení, vinuté vodiče a specializované kabely. Produkty jsou využívány ve výrobě, přenosu a v transformaci energie, v nových zdrojích energie, distribuci elektrické energie, kolejové dopravě, elektromobilech, stavebnictví, průmyslové výrobě a v petrochemii. Zaměstnává 5000 lidí a jeho výrobky směřují do více než 35 zemí.