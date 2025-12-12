Beru všechno zpátky. Padla poslední překážka pro výplatu zbylých peněz ze Sberbank
- Zbylé miliardy z insolvence Sberbank mohou být vyplaceny.
- Výplatou zbylých přibližně čtyř procent pohledávek bude celkem uspokojeno zhruba 99 procent všech nároků
Věřitelé Sberbank mají na dosah zbylé miliardy. Zásadní překážka v podobě odvolání jednoho z účastníků insolvence totiž padla, a uvolnila tak ruce soudu pro schválení výplaty zbylých peněz. Někteří z věřitelů mezitím začali být nervózní, významná část jejich peněz totiž během více než tří let insolvence padla za oběť inflaci.
Na počátku října už se zdálo, že se věřitelé Sberbank nárokující si takřka 2,5 miliardy korun dočkali. Soud totiž rozhodl o tom, že poslední velký balík peněz je připraven k výplatě, čímž by se celá insolvence někdejší padlé ruské banky posunula do svého závěrečného dějství. Celý plán, na jehož realizaci čeká i celá řada městských rozpočtů napříč Českem, se ale zvrtnul odvoláním jednoho z aktérů insolvence padlé banky. Závěr tohoto týdne přinesl věřitelům dobrou zprávu. Zřejmě poslední překážka pro výplatu peněz padla.
„Beru tímto pro nadbytečnost v plném rozsahu zpět své odvolání ze dne z října 2025 proti usnesení, kterým soud povolil třetí částečný rozvrh výtěžku, kterým budou uspokojeny v rozsahu čtyř procent zjištěné pohledávky věřitelů Sberbank,“ uvádí ve zpětvzetí svého odvolání Tomáš Zůza. Ten byl podle svých slov zařazen mezi věřitele omylem, a výplatu tak zablokoval.
