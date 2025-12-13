Bleskové zhodnocení i nájemní bonanza. Pět snových českých destinací pro nákup investičního bytu
- Trh odměňuje stávající vlastníky nemovitostí, zatímco rostoucímu počtu zájemců brání vůbec vstoupit do hry.
- Rychle narůstá skupina diskvalifikovaných zájemců kvůli vysokým cenám a přísným podmínkám pro hypotéky.
- Investiční příležitosti leží mimo metropoli, kde nabízejí smysluplný růst cen a zároveň solidní návratnost investice z nájemného.
Nemovitosti tak trochu rozdělují Česko. Kdo nějakou má, tiše si mne ruce, jak mu rok co rok zhodnocuje. Kdo nemá žádnou, propadá sem tam záchvatům frustrace, že do realitního rychlíku nenaskočil ještě, když se rozjížděl. Skupina „nemám žádnou“ se pak ještě dělí do dvou dalších segmentů, a to podle toho, zda ještě dosáhnou na hypotéku, a tím pádem je pro ně sázka na další realitní růst ještě otevřená, anebo nedosáhnou.
V takovém případě jsou ze hry na zhodnocování svých úspor diskvalifikováni. Přinejmenším v některých regionech. Skupina diskvalifikovaných přitom poměrně rychle narůstá. Ostatně průměrná cena bytu v Praze je aktuálně 11,6 milionu korun, tedy o půldruhého milionu více než před rokem. Jelikož pro získání hypotéky potřebujete zaplatit ze svého alespoň pětinu ceny bytu, potřebujete letos v prosinci na ten pražský kupovaný na hypotéku o tři sta tisíc korun více.
Kouzlo regionů
Jedinou možností, jak ještě dosáhnout na investiční byt, je pak sednout do vlaku nebo auta a vydat se na spíše větší výlet za Prahu. Právě takový výjezd si dnes uděláme. Vezměte si, že kupříkladu v Ústí nad Labem pořídíte průměrný byt – ano, počítáme do průměru i novostavby – za pražskou optikou stále ještě „něžných“ 2,8 milionu korun. V Praze máte za tuto částku zhruba jednu místnost o velikosti běžného obýváku.
