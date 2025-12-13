KFC rozjelo masivní kampaň, žehlí ostudu se zkaženým masem: Věřte nám, je to bezpečné
- Konec strategie mrtvého brouka, KFC rozjelo nákladnou kampaň na očistu jména.
- Je nutností: fastfoodu totiž výrazně ubylo zákazníků i tržeb.
- Obrat k lepšímu má přinést cílená propagace údajně bezpečných restaurací.
Zatímco dlouhé týdny po vypuknutí kauzy ohledně nakládání s prošlým masem na některých svých pobočkách KFC mlčelo, v posledních dnech naopak vsadilo na výraznou mediální kampaň. Investuje do reklamy, pečlivěji komunikuje na sociálních sítích, přestalo mlčet a dává rozhovory do médií. Řetězec restaurací s rychlým občerstvením chce tímto způsobem přesvědčit české zákazníky, že se v jeho tuzemských pobočkách nemusí obávat o své zdraví.
Provozovatel AmRest, pod který patří i české restaurace Burger King a Pizza Hut, byl ke spuštění kampaně nepřímo donucen okolnostmi. Po odvysílání reportáže novináře Jana Tuny a znepokojivých zjištěních Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která usvědčila KFC z vážných hygienických pochybení, se na tuzemskou divizi fastfoodu snesla velmi silná vlna kritiky veřejnosti. Následoval rapidní propad návštěvnosti restaurací.
„Nyní, když máme kompletní výsledky auditu, komunikujeme prostřednictvím všech hlavních kanálů. To zahrnuje média, naše webové stránky a naše sociální média, kde přímo komunikujeme se zákazníky. Naším cílem je oslovit všechny cílové skupiny – zákazníky, zaměstnance i širokou veřejnost,“ uvádí AmRest pro e15.
Zkažené maso KFC má vyřešit kampaň
Firma neprozradila, jakou částku investuje do kampaně, ale naznačila, že je srovnatelná s penězi, které vydává na každoroční propagační akce. Nejedná se přitom ani zdaleka o malé peníze, KFC naopak dlouhodobě patří k nejvýznamnějším inzerentům mezi fastfoody.
V celém roce 2023 si značka pořídila reklamní prostor v souhrnné ceníkové hodnotě 607 milionů korun, takže jen těsně zaostala za prvním McDonald’s, spočítala výzkumná agentura Nielsen. S řádovým odstupem tehdy následovaly značky Burger King a Bageterie Boulevard s 57, respektive 23 miliony.
„Hlavním sdělením kampaně je, že naše restaurace jsou bezpečné. Zavázali jsme se k transparentnosti a bezpečnosti potravin a tvrdě jsme pracovali na tom, co od nás naši zákazníci očekávají,“ píše k dotazům redakce e15 AmRest. Kampaň má očistit pověst KFC: „Chceme, aby lidé viděli ověřená fakta z auditů a pochopili kroky, které jsme podnikli k posílení našich kontrol dodržování standardů. Víme, že se důvěra nebuduje mlčením, ale transparentností a sdílením ověřených faktů: o tom je tato kampaň.“
KFC výrazně ubylo zákazníků i tržeb
KFC má co vysvětlovat. Státní zemědělská a potravinářská inspekce v jeho restauracích odhalila – původně na Tunův podnět – sérii prohřešků. Nejprve v liberecké pobočce v září našla marinované maso s prošlým datem použitelnosti, čímž dle inspekce porušila zákon. V listopadu pak inspekce odhalila, že jeho zaměstnanci v Praze-Dejvicích rozmrazovali kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika. Začátkem prosince inspekce informovala, že v Jenišově na Karlovarsku odhalila plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi připravených kusů byly čtyři pokryté šedobílou plísní.
Fastfood už v listopadu reagoval vyjádřením, že posílí interní postupy při přípravě pokrmů a přeškolí personál. AmRest nadále tvrdí, že více než 250 kontrol státními orgány a nezávislými audity třetích stran neodhalilo žádné důkazy o systémových problémech s bezpečností potravin nebo hygienou. Zároveň tvrdí, že okamžitě napravil veškerá zjištěná pochybení.
Ta přišla značku velmi draho. Jen v říjnu, když už běžela kauza naplno, se KFC propadly tržby oproti stejnému měsíci loňského roku o více než 37 procent, zjistily Hospodářské noviny. AmRest si přitom od října sliboval tržby ve výši 594 milionů korun, dosáhl ale pouze na 361 milionů. Zatímco loni v říjnu zákazníci uskutečnili 2,5 milionu transakcí, letos jen 1,6 milionu.