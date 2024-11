Českým e-shopům vadí dvojí metr. S problémy kolem online tržišť chtějí hledat pomoc i u vlády

Iniciativu za rovné podmínky rozjel již v srpnu v rámci platformy IT People internetový obchod Mironet. Současně chce spolupracovat i s Asociací pro elektronickou komerci (APEK), která zaštiťuje více než 650 českých e-shopů ve stejné otázce. „Členové APEK nejsme, ale chceme do ní vstoupit. Rozhodně to nevnímám jako nějaké konkurenční prostředí. Pokud bude vůle z druhé strany, my jsme jednoznačně připravení na spolupráci,“ uvedl pro e15 generální ředitel Mironetu Robert Novotný. Podle něj má platforma IT People momentálně zhruba sto členů, konkrétní jména však budou zveřejněna až v příštím roce.

APEK o iniciativě Mironetu ví, žádné konzultace mezi oběma stranami však zatím neproběhly. „Podporujeme jakoukoli iniciativu, která míří stejným směrem, jakým jdeme my,“ uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. Asociace se podle něj setkává se zástupci českého státu na ministerstvech a dalších orgánech státní správy a problematiku s nimi řeší. „Vnímáme od nich pozitivní odezvu. Všichni cítíme, že by český obchodník neměl být znevýhodněn proti zahraničnímu. Odvádí tu daně, poskytuje zaměstnání, využívá další služby od lokálních subjektů,“ říká Vetyška. Zároveň však zdůrazňuje, že aktivity APEK nesměřují proti někomu konkrétnímu.

Odezva ministerstev

Situace jsou si vědomy i jednotlivé orgány státní správy. „Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se ztotožňuje s potřebou zajistit rovné podmínky pro podniky působící v EU i mimo ni,“ uvedla Petra Milcová z tiskového oddělení. K přímému jednání ministerstva se zástupci APEK však podle ní zatím nedošlo.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu, do jehož gesce spadá například regulace elektronického obchodu nebo ochrany spotřebitele, je však nutné rozlišit, zda k porušování dochází ze strany prodejců, nebo samotného poskytovatele online tržiště. „V prvním případě marketplace nenesou odpovědnost, pokud sama nespadají do této kategorie. Vzhledem k jejich významu v digitálním prostředí mají ale povinnosti spojené s jejich rolí zprostředkovatelů, například dle DSA (nařízení o digitálních službách EU, pozn. red.) nebo nařízení o obecné bezpečnosti výrobků,“ doplňuje Milcová.

Otázku dodržování všech pravidel pro online prodej řeší i marketplace Trendyol. To je z většiny vlastněno koncernem Alibaba, pod který mimo jiné patří i další z online tržišť AliExpress. „Přestože v Česku neprodáváme elektroniku, snažíme se dodržovat všechny zavedené a příslušné předpisy EU. Naše týmy pravidelně přezkoumávají naše procesy, aby zajistily odpovědné postupy všude, kde je to možné, a používají udržitelné materiály a inovativní návrhy, aby snížily množství obalového odpadu,“ uvedla Patricie Turková ze společnosti Antenna, která Trendyol v Česku zastupuje.

Ten je zároveň dalším z tržišť, které se v tuzemsku snaží o expanzi. „Český trh se pro nás rychle stal druhým největším ve střední a východní Evropě,“ uvádí Cristian Mosoia, manažer komunikace společnosti v regionu střední a východní Evropy. Čeští prodejci však momentálně na Trendyolu své zboží nabízet nemohou. To by se však mělo v blízké době změnit. „Do konce letošního roku očekáváme vstup prvních českých prodejců,“ doplňuje Mosoia. Podle něho to lokálním prodejcům pomůže oslovit zákazníky v mnoha státech světa, v nichž Trendyol působí. Do Česka vstoupilo tržiště na začátku letošního roku a zaměřuje se především na prodej oblečení.

Nejpopulárnější jsou pořád velké české e-shopy

I když na český trh vstupují další a další marketplace, tuzemští spotřebitelé stále preferují tuzemské internetové obchody. Vyplývá to z E-commerce Study od APEK, kterou má redakce k dispozici. Podle ní 69 procent dotázaných nakupovalo v posledním roce nejčastěji na velkých českých e-shopech nabízejících různé výrobky a značky různých výrobců. Mezi ně můžeme zařadit například Alzu nebo Datart.

Studie dále rozlišuje tržiště, která jsou lokalizovaná v Česku a ty, která jsou lokalizovaná v zahraničí. Znamená to, zda dané tržiště cílí přímo na české zákazníky, ať už reklamou nebo přeložením svých stránek do češtiny. Na prvním typu, do kterého řadí platformy jako Allegro nebo Temu, nakoupila v posledním roce zhruba polovina spotřebitelů.

V případě druhé skupiny online tržišť, do které podle výzkumu patří například Amazon nebo eBay, byl podíl nakupujících 20 procent. Specializované e-shopy určitého produktu nebo značky využilo jen 17 procent lidí. Polovina zákazníků se navíc po úspěšném nákupu na tržišti vrací s objednávkou přímo do daného e-shopu.

Pro většinu lidí hraje největší roli při nákupu na marketplace cena zboží. Za rozhodující faktor ji označilo 70 procent respondentů. S odstupem následují cena doručení a široká nabídka zboží. Tyto obě charakteristiky jsou klíčové přibližně pro třetinu nakupujících. Naopak ochranu osobních dat, dodržování formálních pravidel ochrany spotřebitele ze strany tržiště nebo důvěryhodné informace v rámci obchodních podmínek označilo za prvořadé jen zhruba 10 procent lidí.