Spouští akcie big tech nový býčí trend? Boom Wall Street může urychlit i zabiják Ameriky

Chytit dno, věřit v byznys budoucnosti, a naopak upozadit stresový faktor Donalda Trumpa. Touto taktikou se ode „dne osvobození“, kterým americký prezident v dubnu označil zavedení plošných desetiprocentních cel vůči zbytku světa, dalo vydělat v průměru čtyřicet procent. Alespoň na amerických technologických akciích, kterým se na trhu nejen vrchovatě vrátila důvěra velkého kapitálu, ale které se navíc mohou stát i startérem dalšího býčího trendu na Wall Street. Paradoxně posíleného tím, že Amerika propadá dluhovému obžerství.

„Investoři vidí americké technologie jako svého druhu bezpečný přístav. Věří v pokračování americké dominance alespoň v této oblasti a také věří, že právě americké technologie vyjdou z celních válek a deglobalizace jako jediní nepostižení. Na tom ospravedlňují vysoké valuace,“ uvádí analytik Capitalinked Radim Dohnal.

Veřejně obchodovaný fond Roundhill Magnificent Seven sdružující sedmičku legend ze sektoru big tech z dubnového maxima dokázal do současnosti vydělat čtyřicet procent. Celý trh přitom optikou indexu S&P 500 za stejnou dobu vyrostl „jen“ o čtvrtinu. Technologické superbrandy za to vděčí extrémnímu přílivu čerstvých peněz.

Jak vyplývá z dat Bank of America, na která poukázal list Financial Times, investoři od dubna do konce června investovali do technologických akcií nejvíce peněz od března 2009, tedy od tržního dna po velké finanční krizi odstartované pádem americké bankovní legendy Lehman Brothers. „Ve druhém čtvrtletí se k retailovým investorům připojili i institucionální investoři, takže přítok kapitálu do akcií byl velmi vysoký,“ potvrzuje ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Vyhledávané jsou podle něho právě růstové tituly a z nich zejména technologické akcie. „Zároveň významně stoupla poptávka po pákových produktech a i objem marginového dluhu je rekordně vysoký. Naopak držba hotovosti je na velmi nízké úrovni,“ dodává na adresu ofenzivní nálady mezi investory Tomčiak.

Tržní experti zdůrazňují, že investoři vyhodnotili obavy z Trumpa prozatím jako přehnané. Burziány uklidnilo, že zavedení cel zatím nevyvolalo v americké ekonomice výraznější inflační tlaky a prozatím se ani nenaplnily chmurné vize o nedostatkové ekonomice.

Oponenti optimistické vlny na trzích připomínají, že investoři jsou tak ochotni akceptovat divoká ocenění trhu, a zvláště pak technologických akcií. Výsledkem tak bude vyšší citlivost na negativní zprávy. „Pravděpodobnost korekce i o více než pět procent je poměrně vysoká. Spouštěčem může být odstartování cel vůči řadě zemí od 1. srpna,“ uvádí Tomčiak. Trh podle něho tomuto plánu nevěří a očekává, že zejména Evropa nalezne s USA domluvu. Pokud se tak stane, může se otevřít další růstová brána trhu, a to díky spolupůsobení hned několika faktorů.

„Máme před sebou výsledkovou sezonu za druhý kvartál s relativně pozitivním výhledem. Tedy alespoň s ohledem na to, co se v tomto kvartálu dělo,“ říká analytik společnosti XTB Jiří Tyleček. Za příznivých okolností to podle něho znamená další růstový potenciál. „Zda jde nyní jen o korekci předchozího propadu, nebo o začátek nové růstové fáze, ukáže až další vývoj. Ale máme na stole stabilitu sazeb s potenciálem jejich poklesu, technologický pokrok okolo AI a silné firemní fundamenty, což dává dohromady růstu pevné základy,“ dodává Tyleček.

Nejen technologie, ale Wall Street jako celek mají navíc v zádech ještě jednoho mocného„spojence“, kterým je americký dluh. Rozpočtový deficit Washingtonu loni vystoupal na 6,4 procenta ročního výstupu tamní ekonomiky a dalším zvyšováním amerického dluhu pak zavání i přijetí Trumpova „krásného“ zákona One Big Beautiful Bill Act. „Tyto peníze musí někde skončit a z předešlých patnácti let víme, že množství nového dluhu odpovídá vcelku přesně růstu kapitalizace akciového trhu,“ uvádí portfolio manažer společnosti Erste Asset Management Mikuláš Splítek. Z toho mají podle něho největší prospěch opět technologické akcie, protože mají jako sektor v indexu významnou váhu.

Wall Street se aktuálně pohybuje fakticky na historickém maximu poté, co překonala letošní výkonnostní strasti a je zhruba dvě procenta nad svým dosavadním vrcholem během letošního února. Za uplynulý rok americké akcie investorům vynesly v průměru necelých jedenáct procent.