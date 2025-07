Fenomen „kup teď, zaplať později“ (BNPL) si Evropou razí cestu do Česka. Vstup na zdejší trh nyní ohlásila bulharská technologická platforma Paypercut, která na expanzi získala od investorů dva miliony eur. Trh BNPL patří mezi technologické tahouny, loni dosáhl v Evropě 5,9 miliardy dolarů (136 miliardy korun) a podle predikcí Market Research Future by měl do roku 2035 vyrůst na 18 miliard dolarů (414 miliard korun).

Platforma pracuje pro malé a střední obchodníky a působit bude jako agregátor firem poskytujících odložené platby. Zjednodušeně řečeno obchodník se integruje, a svým zákazníkům tak může nabídnout různé poskytovatele BNPL, třeba firmy jako Klarna, Skyp Pay nebo původně tuzemské Twisto.

Nakupující si pak sami vyberou preferovaného poskytovatele nebo nechají interní algoritmus vybrat buď nejrychlejší, nebo nejlevnější způsob platby. Peníze se pak uloží přímo na stávajícím bankovním účtu obchodníka.

Paypercut už působí v Rumunsku, Bulharsku a v Řecku. Český trh si šéfové firmy vybrali proto, že ho považují za jeden z nejrychleji rostoucích ekosystémů elektronického obchodování a fintechu ve střední a východní Evropě, spolu s Polskem a Tureckem, které přijdou na řadu posléze.

Expanzi Paypercutu v Česku a na Slovensku povede Pavel Strnádek, který v minulosti sbíral zkušenosti například v Citibank, osm let také působil jako ředitel pro Česko, Slovensko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko a pro Rusko ve společnosti Profi Credit.

Zmíněné dva miliony eur na expanzi firmě poskytli globální investoři jako Passion Capital, které má investice ve startupech Monzo, GoCardless či Tide, RTP Global (SumUp, Delivery Hero), či Tuesday Capital (investor do Airbnb, Uber a Square). „Podpořili jsme Paypercut kvůli kvalitě týmu a srozumitelnosti postupu. Oceňujeme integraci, okamžité zaškolení, výplaty ve více měnách,“ řekl Ethan Imboden, partner Tuesday Capital.

Investoři za projektem vidí hlavně potenciál růstu. V Evropě se očekává bezmála 11procentní roční růst BNPL trhu do roku 2035, trh roste zejména v závislosti na vývoji v e-commerce. Podle Research and Markets dosáhly loni globální výdaje přes BNPL 231,5 miliardy dolarů, letos se očekává 343,5 miliardy a do roku 2029 by se trh mohly zvýšit až na 1,43 bilionu dolarů. Obchodníkům díky odloženým platbám také rostou tržby v průměru o dvacet procent.

V tuzemsku je největším poskytovatelem odložených plateb Twisto (od roku 2023 v rukou turecké společnosti Param) a i jeho čísla ukazují na růst trhu. V roce 2023 zprostředkovalo přes devět milionů transakcí, což je o 20 procent více než v roce 2021.