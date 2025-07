8. Martin Bernátek: „Prodat lze cokoliv, stačí to správně prezentovat“

Martin Bernátek je příkladem self-made mana, který se z pozice obyčejného automechanika vypracoval až mezi úspěšné byznysmeny. Dnes stojí za firmou OlaOla, která se specializuje na doplňky stravy.

Jeho obchodní triumf se však pojí s fenoménem zvaným Ovečkárna. S tou se mu povedl neuvěřitelný byznysový úspěch: původně obyčejný stánek z trhu s výrobky z ovčí vlny přetavil zlínský podnikatel v obří e-commerce byznys s milionovými obraty, který se řadil mezi třicítku nejrychleji rostoucích firem ve střední Evropě. V roce 2023 pak firmu prodal za odhadovanou stamilionovou sumu společnosti Enterstore, spadající pod holding Hartenberg.

„Při podnikání musíte umět definovat zákazníka, produkt správně nafotit a odkomunikovat. Tak jsem to udělal i já. Ovečkárna byla bytový textil, toho tady v Česku máte bambilion. My jsme to uchopili, udělali hezké fotky a odkomunikovali. A zničehonic se to rozjelo a fungovalo,“ shrnuje svůj recept na úspěch.

Zní to otřepaně, ale tvrdí, že začátky podnikání podle něj v Česku nejsou jednoduché. „Je mnoho programů, kde vás učí, jak podnikat. Ale nejdůležitější jsou peníze a vstupní investice. A to vám v Česku nikdo jen tak nepůjčí,“ dodává Bernátek ve FLOW. Co ještě radí začínajícím podnikatelům? Podívejte se na rozhovor.