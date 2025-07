Škoda Auto si ve Vietnamu vyzkoušela premiérově joint venture. Její vietnamský partner, společnost Thanh Cong Viet Hung (TCVH) z místní investiční skupiny Thanh Cong Group (TC Group), postavil za dva roky celou novou továrnu, poskytl pracovní sílu a prodává i část produkce škodovek ve Vietnamu. Česká automobilka sem posílá díly na modely Slavia a Kushaq, které se tu kompletují. Oproti indickým škodovkám se téměř neliší, jen mají volant na opačné straně, jiné bezpečnostní prvky a volbu barev interiéru.

V závodě už pracuje 300 lidí. Celková investice do výstavby továrny ze strany TCVH činila v přepočtu více než 10 miliard korun. Joint venture je výhodný pro obě strany: Vietnamský partner se může podílet na vyspělé globalizované výrobě, Škodovka zase ušetří náklady na výstavbu závodu a celý projekt také vznikne rychleji díky vazbám TC Group na místní úřady a komunistickou vládu.

Thanh Cong Group je jednou z největších a finančně nejstabilnějších firem na vietnamském trhu. Sídlí v Hanoji a má rozsáhlé portfolio aktivit včetně automobilového průmyslu, rezidenčních a kancelářských nemovitostních projektů, hotelových komplexů a průmyslových areálů, poskytuje finanční služby, dodává ale také třeba i medicínské potřeby. S výrobou aut má TC Group zkušenosti, ve svých třech závodech už vyrábí auta značky Hyundai.

Dalším krokem je vývoz do Indonésie nebo Malajsie

Cílem Škodovky je vyrábět časem v Ha Longu co nejvíc hotových dílů tak, aby je bylo možné vyvážet z Vietnamu do dalších zemí skupiny ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie), tedy například do Indonésie, Malajsie či na Filipíny. „Je to ohromný trh, ale k tomu potřebujeme dosáhnout určité části výroby dílů přímo zde ve Vietnamu,“ říkal Daniel Vošvrda, provozní ředitel zastoupení Škody Auto v závodě v Ha Longu. Členské státy ASEAN dohromady obývá více než 600 milionů lidí.

V budoucnu počítá Škoda Auto také s tím, že bude v Ha Longu montovat i elektrovozy. „Je ale nejdříve třeba, aby vietnamský stát elektromobilitu více podpořil,“ uvedl Ondřej Černý, šéf zastoupení Škody Auto v závodě v Ha Longu.



Nejde jen o pobídky, ale především o výstavbu potřebné dobíjecí infrastruktury, která je v zemi stále nedostatečná. Segment elektrovozů ve Vietnamu z velké části obsadil domácí výrobce Vinfast, automobilka, která vznikla teprve v roce 2017. Disponuje vlastní nabíjecí sítí, do níž ale nepouští vozy jiných značek.

Nevyrábíme tu luxusní auta

Aktuálně se vozy Škoda ve Vietnamu prodávají v šestnácti dealerstvích, do konce letošního roku přibudou další čtyři. Škoda Auto má celou jihovýchodní Asii v rámci mateřského koncernu Volkswagen na starosti. „Není naším cílem být tu luxusní značkou, spíše nabízet kvalitní auta za přijatelnou cenu,“ říká Vošvrda. Například cenovka SUV Kushaq vyrobeného v Ha Longu startuje v přepočtu na půl milionu korun.

Plán je v zemi prodávat po roce 2030 až 40 tisíc automobilů ročně. V závislosti na vývoji trhu má výroba ve Vietnamu do roku 2027 dosáhnout až 27 tisíc automobilů ročně.

