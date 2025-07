ANO se v plavkách snaží sbalit Gen Z na drinky a TikTok. Proč z mladých dělají politici hlupáky?

Zatímco stínová ministryně financí Alena Schillerová své proslulé tanečky na TikToku omezila a nyní se soustředí na předčítání ze své knihy Na tahu jsou srdce, influencerky ANO naopak před volbami pořádně zabírají. Málokomu aktivnímu na sociálních sítích mohlo v poslední době uniknout video, na kterém se Kalivodová pouští do návrhu Starostů a nezávislých na vyšší zdanění slazených nápojů, alkoholu nebo cigaret.

Influencerka hnutí ANO sedí v bikinách na lehátku u bazénu, v jedné ruce „drinčík“, v druhé elektronickou cigaretu. „Letní párty se nám prodraží, Starostové totiž přišli s geniálním… ale opravdu geniálním nápadem,“ uvádí diváky do děje. Následuje posměšná reakce na argument, že kouření, alkohol a cukr nejsou zdravé. „To my víme, ale na tyhle připomínky tady máme rodiče a prarodiče. Takže díky za nic,“ konstatuje.

Kalivodová má dost možná pravdu v tom, že stát nemá vychovávat. Co ale naopak dělat má, je nastavovat udržitelnou politiku v oblasti financí nebo zdravotnictví. A právě na zdravotnictví dopadá nadměrná spotřeba alkoholu, cigaret i slazených nápojů nejvíce.

Zatímco na spotřební dani z alkoholických nápojů získal za rok 2023 stát kolem 14 miliard, ekonomické ztráty spojené s konzumací alkoholu při zozhlednění vývoje mezd a spotřeby dosahují téměř 51 miliard. Jde o přímé výdaje na zdravotní péči i nepřímé ztráty, ke kterým dochází nižší produktivitou, absencí v práci či rovnou invaliditou.

V Česku je alkohol levný a snadno dostupný – a to i pro dospívající a děti. U mladých sice zájem o alkoholické nápoje postupně klesá, věková hranice, kdy české děti poprvé ochutnají alkohol, se ale příliš nemění. V zemi, kde česká pivní kultura prošla na seznam nehmotného dědictví, by se mohlo zdát, že kdo z politiků najde odvahu sáhnout na alkohol, má to spočítané. Podle průzkumu agentury Behavio pro think tank Ministr zdraví to ale už možná neplatí.

„Česká společnost je mnohem otevřenější řešení problémů spojených s alkoholem, než se někdy předpokládá.“ komentuje ředitelka think tanku Kateřina Hellebrandová. Z výsledků vyplývá, že by s přísnější regulací alkoholu souhlasily dvě třetiny Čechů. Pro zrušení výjimky na tichá vína a cidery by bylo 54 procent dotázaných, pravidelná valorizace by nevadila 47 procentům.

Za doktorem do Pardubic

Jak ale Kalivodová reagovala na návrh Starostů, rozhodli se pro změnu na ni reagovat Piráti. Ti sází na stand up komika Mikoláše Trkala alias Big Daddy Mikkyho. Ten si chemii s týmem kolem Ivana Bartoše vyzkoušel na dubnovém roastu. Šlo o koncept, kdy si několik komiků utahovalo z Bartošových neúspěchů – a že měli po nepovedené digitalizaci stavebního řízení řádně nabito.

„Momentálně není úplně nejvhodnější čas řešit, za kolik si kde vyleju držku a za kolik si koupím cigára,“ konstatuje Trkal ve zmiňovaném videu a dodává, že je mu dvacet šest let, nikdy pravděpodobně nebude vlastnit nemovitost a kvůli nedostatku lékařů zvažoval, že začne za praktikem dojíždět do Pardubic. Jeho jazyk si mezi mladými nejen v řadách Pirátů pravděpodobně našel cílovou skupinu. Video má na sociální síti Instagram přes deset tisíc lajků. Pro porovnání, skeč od Kalivodové z hnutí ANO necelých 500.

Dá se to dělat bez bizáru?

Kdo nicméně v influencer marketingu zatím naprosto tápe, je vládní koalice. Že jde zaujmout i bez (trapného) humoru, měla dokázat kampaň mladého SPOLU s názvem Bez bizáru. Politika podle ní nemá být „cringe“, tedy trochu obsáhleji přeloženo do češtiny: člověku se z ní nemá dělat trapně.

Tak trochu paradoxně se ale nakonec nejvirálnějším videem tohoto profilu stal záběr tancující Evy Decroix, kde uzobává popcorn a říká větu, která v konečném výsledku nepůsobí příliš srozumitelně: „Tady už to jede, protože tady děláme politiku bez bizáru. Nemusíme k tomu dělat blázniviny. Někdy je děláme rádi, protože je důležité, abyste vy stáli na správné straně,“ zní celé kostrbaté vyjádření současné ministryně spravedlnosti.

Že politici zkoušejí všechno, aby na sociálních sítích zaujali mladé, je před volbami pochopitelné. Podle dat Ipsosu jsou ale pro generaci Z zásadní hlavně témata jako dostupnost bydlení, zdravotní péče a nebo rostoucí životní náklady. Bavit se tak o tom, jak zajistit udržitelné financování zdravotnictví, je nepochybně na místě. Dá se to ale dělat i bez toho, aby politici a jejich influenceři dělali z mladých hlupáky.