Pecina ovládne ostravskou Liberty za tři miliardy. Spolupracovat chce s dalšími vlivnými podnikateli

Ostravská Nová huť má po šesti letech nového majitele. Věřitelský výbor zkrachovalé společnosti Liberty Ostrava schválil nabídku bývalého ministra vnitra Martina Peciny a ten se tak stane jejím novým provozovatelem. S koupí mu pomůže nově zřízený fond kvalifikovaných investorů Iromet, do něhož shání peníze bankovní skupina Creditas Pavla Hubáčka. Kupní cena je přibližně tři miliardy korun.

Věřitelský výbor a zajištění věřitelé Liberty Ostrava schválili návrh insolvenčního správce Šimona Petáka na prodej hlavního obchodního závodu společnosti. Varianta prodeje hlavního závodu a koksovny je podle znaleckého posudku i dvou ekonomických analýz poradenských společností výhodnější než konkurzní výprodej po částech nefu. Prodej nyní bude schvalovat ještě insolvenční soud a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Zájemcem o koupi hlavního závodu a koksovny je sdružení společností SPV NH Ostrava a SPV NH KOKSOVNA, které za celý závod nabídlo částku tři miliardy korun. Prodejní proces byl organizován poradenskou společností PwC, která oslovila 230 potenciálních investorů.

Pecina nyní doufá, že podnik převezme co nejdříve. Překvapením však je, že ve výrobě chce pokračovat ve formě tollingu. „Již od počátku projevuji zájem o koupi běžícího závodu se zkušenými zaměstnanci, kteří mají jistě velkou zásluhu na tom, že se daří udržet výrobu, a budeme tak moci pokračovat ve výrobě ocelových produktů. Výroba v huti bude pokračovat formou tollingu, a to jak ze strany společnosti VMT, tak společnosti Donquixote. O konkrétních podmínkách budeme se zástupci obou společností jednat,“ říká Pecina. Společnost VTM patří do skupiny CE Industries Jaroslava Strnada.

Tři miliardy podle posudků stačí

Nabídková cena byla podle Petáka na základě znaleckého posudku vyhodnocena jak PwC, tak společností Deloitte Advisory. „Obě analýzy dospěly k závěru, že prodej za tuto cenu je pro věřitele výhodnější než alternativní rozprodej jednotlivých aktiv. Znalci rovněž potvrdili, že cena převyšuje likvidační hodnotu podniku. Transakci bude ještě schvalovat insolvenční soud a antimonopolní úřad. Předání společnosti novému majiteli je pak plánováno na podzim letošního roku,“ říká Michal Štefl, mediální zástupce insolvenčního správce Liberty Ostrava. Z prodeje jsou vyňaty tzv. non-core položky – například peněžité pohledávky, některé nemovitosti, majetkové účasti, nehmotný majetek, ale i movité věci, které nejsou nezbytné k dalšímu provozu závodu.

„V porovnání s potenciálním rozprodejem podniku po částech znamená prodej funkčního celku vyšší míru uspokojení pohledávek pro všechny věřitele, což insolvenční správce v návrhu doložil aktualizovaným znaleckým posudkem i expertním posouzením ekonomických poradců,“ říká Jan Černý, tiskový mluvčí státní společnosti EGAP, která je předsedou věřitelského výboru a jedním ze zajištěných věřitelů.

Strnad a Třinecké železárny nemají zájem

Dříve se o podnik zajímala také skupiny CE Industries Jaroslava Strnada a Třinecké železárny. Ty ale závaznou nabídku nakonec nepodaly. Jediným potvrzeným uchazečem se tak stal právě bývalý levicový politik a nyní poradce, turecký honorární konzul a byznysmen Martin Pecina.

Původní Pecinova nabídka přitom Petáka nepřesvědčila. „Nabídnutá částka nebyla akceptovatelná, proto tým insolvenčního správce začal se zájemcem okamžitě jednat o jejím dalším navýšení. Po intenzivních jednáních se insolvenčnímu správci podařilo vyjednat navýšení nabídky o několik set milionů korun,“ uvedl na konci května mediální zástupce insolvenčního správce Liberty Michal Štefl.

Zapojení Hubáčka do nabírání kapitálu pro Pecinův fond nemusí být náhodné. Pokračování výroby v ostravské ocelárně je v jeho zájmu. Hubáčkova energetická skupina UCED totiž loni z insolvence vykoupila teplárnu Tameh, která pro celý areál hutě vyrábí a dodává energie. Zda do fondu poslal i vlastní peníze, však nekomentoval.