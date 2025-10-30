Průša opět boří hranice. Přináší nízkonákladový tisk tekutého silikonu
Česká firma brzy otevře dveře zcela nové dimenzi trojrozměrného tisku. Výrobce 3D tiskáren Prusa Research, kterou založil v úterý státem vyznamenaný Josef Průša, od příštího roku umožní tisk pomocí silikonového filamentu za výrazně nižších nákladů, než tomu bylo doposud. Tisk silikonem touto metodou dosud nikdo ve světě nenabídl. Průša si navíc od technologie slibuje mnohem víc – tisknutí jakéhokoliv tekutého materiálu.
Technologii na výrobu filamentu vyvinul izraelský startup Filament2, který ji ve spolupráci s Průšovou holešovickou firmou upravil přímo pro tiskárnu Original Prusa XL. Majitelé těchto tiskáren si budou moci tento silikonový materiál otestovat už v prvním čtvrtletí příštího roku.
Nejběžnější 3D tiskárny, které používají vstupní materiál ve formě filamentu, dosud nedokázaly silikon efektivně zpracovat. Dražší tiskárny, které místo tavení používají například vytvrzování, sice silikonem tisknou, zároveň ale oproti Průšově inovaci stojí výrazně víc. Zatímco Original Prusa XL lze pořídit za zhruba 65 tisíc korun, nejlevnější podobná tiskárna od konkurence Formlabs Form 4 vyjde na 110 tisíc korun. Tuzemští inženýři navíc vyvinuli speciální tiskovou hlavu, kterou lze jednoduše nasadit na už dříve zakoupenou tiskárnu, čímž potřeba koupě nové Průšovy tiskárny odpadá.
Tisknout půjde i čokoládou
Průšova tisková hlava dokáže automaticky míchat dvousložkový silikon přímo při tisku. Samotný materiál je dodáván v podobě gelu skrze dutou trubičku. Na pohled sice připomíná běžnou tiskovou strunu, ve skutečnosti ale obsahuje pastovou náplň. Průša tento koncept nazývá „tekutým filamentem“ a do budoucna má podle něj umožnit tisk téměř jakékoliv „tekutiny“, například pryskyřice nebo čokolády.
„Prvním materiálem je skutečný tepelně odolný silikon. To je ale jen začátek, na obzoru je nespočet dalších pastovitých materiálů. V budoucnu chceme nabídnout možnost tisku takřka všech materiálů, které nelze zpracovat do podoby tradiční plastové struny,“ popisuje využití technologické novinky.
„Když jsem před patnácti lety začínal s 3D tiskem, nikdy by mě nenapadlo, že se dostaneme takhle daleko. Kombinace klasického 3D tisku filamentu s tiskem pružného materiálu, jako je silikon, mění celý obor 3D tisku a přináší nepřeberné množství nových aplikací,“ pokračuje Průša.
Vytisknutý silikon má podle něj plnohodnotné vlastnosti tohoto materiálu jak v míře flexibility, tak tepelné odolnosti. Další výhodou tiskárny Prusa XL je navíc možnost kombinovat tradiční plastové filamenty se silikonem nebo i míchat silikony různé tvrdosti, vše v rámci jednoho dílu.
Výzkumný pracovník Jiří Šafka Průšovo nadšení sdílí. „Potenciál technologie vnímám jako velmi významný, a to zejména s ohledem na cenovou dostupnost, a přitom nečekanou a uživatelsky příjemnou jednoduchost celého procesu tisknutí. V této chvíli ve světě neexistuje firma, která by dokázala efektivně tisknout silikon pomocí filamentů. Jakékoliv jiné technologie jsou násobně dražší, a to jak z hlediska pořízení, tak vlastního provozu,“ říká vedoucí Národního centra kompetence pro průmyslový 3D tisk z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci.
Nižší kvalita zákazníkům nebude vadit
U konkurenčních technologií, při kterých je tekutá pryskyřice cíleně vytvrzována vrstvu po vrstvě pomocí světelného zdroje, jako je laser (SLA) nebo digitální projektor (DLP), je podle něj potřeba mnohem více kroků – například chemické čištění vytisknutého materiálu nebo jeho vytvrzování v UV komoře.
Jedinou potenciální nevýhodu řešení oproti SLA a DLP vidí Šafka v nižší výsledné kvalitě dílců oproti dražším alternativám. Ty umožňují pracovat s nižší vrstvou tisku, což znamená přesnější a detailnější výsledek.
Šafka však tuto vlastnost jako významnou slabinu nevnímá. „Hlavními zákazníky 3D tisku jsou stále především nadšenci nebo průmyslové firmy, které výtisky používají pro prototypování, malosériovou výrobu nebo výrobu nedostupných náhradních dílů či příslušenství. Očekával bych, že u většiny těchto případů bude přesnost tavením dostatečná a technologie tak bude velmi konkurenceschopná,“ uvedl s tím, že vytištěný silikon může zamířit například do zdravotnictví nebo do vojenského, vesmírného či do automobilového průmyslu.
Prusa Research vyrábějící 3D tiskárny a k tomu potřebné technologie má za sebou další rok růstu. Obrat firmy, která zaměstnává 135 lidí, loni vyrostl z 2,8 na téměř 3,6 miliardy korun. Provozní zisk však stagnoval na úrovni 150 milionů korun.