Čeští byznysmeni by mohli ovládnout další evropský trh sportovního sázení. Konsorcium tuzemských společností je hlavním favoritem na převzetí společnosti Športna Loterija, která má ve Slovinsku monopol na sportovní sázení. Píše o tom tamní server Necenzurirano s tím, že výše transakce by se mohla pohybovat kolem 50 milionů eur, v přepočtu zhruba 1,3 miliardy korun.

Společnost Športna Loterija, která v roce 2022 vytvořila čistý zisk kolem čtyř milionů eur, v přepočtu zhruba sto milionů korun, ovládá pětice subjektů. Po zhruba dvaceti procentech akcií drží národní lyžařská asociace, fotbalová asociace, olympijský výbor, státní loterijní společnost a státní slovinská pošta. Do budoucna však vláda zvažuje zrušení monopolu na sportovní sázení, a proto se logicky nabízí i prodej do soukromých rukou, který by firmě zajistil větší konkurenceschopnost vůči zahraničním hráčům.