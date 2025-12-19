Předplatné

18 metrů, žádná hypotéka. Podívejte se na „minidomky“, ve kterých bydlí Češi

Domek o velikosti 18 metrů čtverečních můžeme najít i v Turecku. O design se postaralo studio SO? Architecture and Ideas

  • Češi objevují kouzlo bydlení na pár metrech čtverečních.
  • Minidomky, které často připomínají stylové chatky, si v posledních letech pořizuje čím dál víc lidí.
  • A překvapivě nejde jen o mladé páry nebo jednotlivce — podle zakladatelek projektu Kódu, který se na výrobu minidomků specializuje, tvoří výraznou skupinu zájemců ženy okolo čtyřiceti let.

Důvod je jednoduchý: cena. Zatímco za průměrný byt nebo dům lidé splácí desítky let, minidomek lze pořídit za částku, kterou mnozí ušetří za pár let. Odborníci navíc upozorňují, že takzvaný tiny house trend umožňuje lidem utéct od složitého stavebního řízení i dlouhých schvalovacích procesů. „Pro řadu klientky je lákavá představa, že nebudou celý život vázané hypotékou,“ popisují zakladatelky Kódu.

Minidomky přitahují i investory. Do českého startupu Kodu například vložila peníze podnikatelka Simona Kijonková. Firma teď plánuje expandovat, protože poptávka roste — lidé chtějí menší, udržitelné a snadno přesouvatelné bydlení, které se dá postavit prakticky kdekoliv.

Fotogalerie: Podívejte se na oblíbené minidomky

Stavba tiny house od společnosti Woodky
Tiny house od společnosti Truhlářství Rillich
Domek od společnosti Český Tiny house, který vyhrál ocenění Dřevostavba roku 2023
Tiny house s podvozkem od společnosti Mobile Hut
Trend bydlení „na pár metrech“ se tak může stát alternativou k předraženým realitám i způsobem, jak si splnit sen o vlastním bydlení. A podle odhadů se tento segment bude v Česku dál rozrůstat.

Kromě finanční úspory lákají minidomky i svobodou pohybu. Většina z nich je totiž navržena tak, aby šla snadno převézt na jiné místo — třeba na zahradu, k lesu nebo k jezeru. Majitelé tak nejsou fixovaní na jediné místo a mohou žít blíže přírodě, což je podle odborníků trend, který pandemie covidu jen urychlila.

Na popularitu malých staveb reagují i některé obce. Přibývá míst, kde radnice chtějí minidomky tolerovat a podporovat, protože mohou částečně řešit problém nedostupného bydlení. Zároveň ale urbanisté upozorňují, že je potřeba nastavit jasná pravidla — aby se z trendu minimalistického bydlení nestal chaos bez infrastruktury.

VIDEO: Minidomky si pořizují ženy okolo 40 let. Lákadlem je cena, říkají zakladatelky Kodu, do kterého investovala Kijonková

Video placeholder
FLOW: Minidomky si pořizují ženy okolo 40 let. Lákadlem je cena, říkají zakladatelky Kodu, do kterého investovala Kijonková • Zdroj: e15

 

