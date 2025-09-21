Chtěla otevřít bistro, nakonec se z toho stal cowork pro pracující rodiče. Děti tu mají hlídání, mámy cvičení
V Nuselském pivovaru se v srpnu otevřel coworkingový prostor Mimami. Je zaměřený na rodiče s dětmi: zatímco rodiče pracují, o děti se starají chůvy. Dospělí si tu mohou také zacvičit. Celý prostor přitom funguje jako klub.
Před lety se Denisa Ladka Morgensteinová zamilovala do Nuselského pivovaru a přála si, aby chátrající komplex někdo zachránil. To se podařilo letos v červenci, kdy developerská společnost Penta historickou budovu zrekonstruovala. Morgensteinová se sem hned jela podívat s plánem otevřít si bistro. Nakonec na něj nedošlo – volný prostor, který zůstal, se pro gastro nehodil. Po čase se však někdejší manažerka vrátila a zrodil se coworkingový prostor Mimami zaměřený na pracující rodiče s dětmi.
Pracovala jako manažerka Rohlíku, finanční platformy Zonky nebo KDU-ČSL. Dnes pracuje pro PR agenturu Hero & Outlaw a je také mámou – respektive pracující mámou. Rodičů, kteří chtějí pracovat i s malými dětmi, přibývá, stále ale narážejí na stejné problémy: neexistující jesle, nedostatek míst ve školkách a fakt, že dítě často není komu svěřit.
„Mimami vychází z mojí vlastní zkušenosti. Jako pracující máma jsem hodně řešila, jak skloubit rodinu a práci. Plánovali jsme s manželem každou hodinu, abychom se vystřídali u dcery. Chybělo mi místo, kde bych mohla v klidu pracovat a zároveň věděla, že se o dítě někdo stará,“ popisuje zakladatelka. Herny sice děti zabavily, ale prostor pro práci chyběl. Alternativou byla chůva, ta však podle ní není dostupná pro všechny a nehodí se do každé situace.
Mimami funguje jako coworking s dětskou zónou. Zatímco rodiče pracují, o děti se starají profesionální chůvy a k dispozici mají i montessori hračky. „Mámy, protože o ty jde v našich podmínkách především, nám často říkají, že u nás za dvě hodiny stihnou tolik práce, co by doma dělaly celý den,“ říká Morgensteinová.
Prostor ale neslouží jen k práci. Od počítače si mohou dospělí odskočit do fit zóny, kde probíhají lekce cvičení – pilates, jóga nebo barre, které kombinuje prvky baletu, pilates, jógy a funkčního tréninku. Lekce jsou určené maximálně pro osm lidí a vedou je trenéři.
Celý projekt funguje jako klub. „Členství je rodinné a mohou ho sdílet oba rodiče. Jednou přijde s dítětem máma, jindy táta,“ vysvětluje zakladatelka Mimami. Členství zahrnuje zázemí, neomezenou kávu, čaj a vodu. Spolu se základním poplatkem si členové dobíjejí kredit, ze kterého platí jednotlivé sloty coworkingu s hlídáním nebo fitness lekce. Bonusem je podle Morgensteinové i to, že prostor je polosoukromý.
Projekt za 12 milionů
Do Mimami investovala podnikatelka kolem dvanácti milionů korun. Část peněz poskytli rodiče, zbytek pokryl úvěr a vlastní úspory. K projektu se přidaly i firmy, například společnost Ravak, která přispěla kolekcí obkladů od studia Vrtiška & Žák. Mimami nakonec obsadilo dva sousední prostory v Nuselském pivovaru, mezi nimiž se pouze probourala zeď. Celkový vzhled prostoru navrhl ateliér BY architects.
Zájem je od srpnového otevření velký. „Už teď jsme na osmdesáti procentech počtu platících zákazníků, který jsme plánovali až na konec roku. Největší zájem je zatím o coworking s hlídáním,“ říká Morgensteinová. I proto nyní plánuje na chvíli vydechnout – a poté začít uvažovat o další lokalitě.