Secesní domy proměňují na moderní luxusní bydlení. Teď se na pražských Vinohradech pouští do dalšího
Projekt několika architektů Signature Living proměňuje na pražských Vinohradech už několikátý dům. Fasáda zůstává, vnitřek se však mění na luxusní bydlení. Nyní odstartovala rekonstrukce domu u Riegrových sadů, hotovo by mělo být za rok.
Patří k tomu nejlepšímu, co Praha nabízí. Domy z devatenáctého a dvacátého století zdobí oblíbené čtvrti, jako jsou Vinohrady, Vršovice nebo Dejvice. Problém je ale často s byty v nich, které neodpovídají současným potřebám. Na činžovní domy v širším centru se zaměřuje například firma PSN, patří k nim ale i značka Signature Living, za kterou stojí investoři ze společnosti Asca Development.
Firma, která se zabývá pronájmem a správou vlastních či pronajatých nemovitostí, už pod značkou Signature Living vdechla novou podobu bytovému domu na náměstí Jiřího z Poděbrad, stejně jako v přilehlých ulicích Mánesova, Laubova a také Slavíkova. Všechny tyto projekty mají v názvu vetknuté Vinohrady a kromě atraktivní adresy je spojuje také prémiové bydlení.
Jedním z posledních projektů, do kterého se v Signature Living pustili, je proměna domu v Polské, která přiléhá k Riegrovým sadům. Celková investice do budovy je 550 milionů korun. „Dům je z roku 1912 a vznikl podle návrhu stavebníka Aloise Kaštíka. Už tehdy působil jako městský palác s bohatě dekorovanou fasádou a výjimečnou secesní architekturou. Vybrali jsme si ho jako svůj vlajkový projekt, a to díky historické hodnotě a prestižní adrese,“ popisuje mluvčí Signature Living Marie Třešňák Lesáková.
Známé prostředí
Vinohrady si Asca Development vybrala proto, že investoři v lokalitě dlouho bydlí, prostředí tedy znají a domy k rekonstrukci si sami postupně vytipovávají. Dům poté koupí, opraví a prodají po jednotlivých bytech.
Společné mají projekty architektonickou kancelář SMLXL. Ta postupně domy upravuje tak, aby zvenku odpovídaly původnímu provedení, zatímco uvnitř moderní době. „V interiérech probíhá zásadní proměna. Všechny původní rekonstrukce, které byly po více než sto letech technicky dožité, byly odstraněny a nahrazeny novým statickým řešením. Vnitřní prostory byly očištěny od dispozičních a jiných zásahů, které zde v průběhu let nahodile vznikaly bez citlivého řešení,“ líčí architektka Klára Valová ze studia SMLXL.
Díky tomu je možné v budově vytvořit větší a vzdušnější byty. Původní půdorysy vycházely ze životního stylu počátku dvacátého století: uvnitř jsou většinou velké haly, jednotlivé pokoje mají kamna, kuchyně mnohdy sousedí s menším pokojem, zatímco ten větší je přes chodbu, těžko se tak spojuje kuchyně s obývákem, k čemuž častěji dochází v moderních bytech. A jsou tu také menší pokoje pro služebnictvo. „Dnešní nároky se soustředí kromě jiného také na dostatek úložných míst a efektivní využití plochy,“ dodává Valová.
Metr za 395 tisíc
Počet bytů díky rekonstrukci v budově obvykle přibývá, zatímco dříve byl standard dva na patře, po rekonstrukci to budou tři. Přibyly také byty v suterénu s přímým vstupem do vnitrobloku a v nejvyšším patře, kde budou prostorné penthousy s výhledem na Prahu. Dohromady tak v Polské vznikne 21 jednotek v šesti nadzemních podlažích. Dispozičně půjde o malé byty 1+kk až po velkorysé byty s pěti místnostmi a kuchyní. Nejvíce zastoupeny jsou 4+kk s plochou od 120 metrů čtverečních.
Od velikosti se samozřejmě odvíjí i cena. Ta je vyšší než průměr, který v Praze činí něco málo pod 170 tisíc korun za metr. V Polské startuje na 280 tisících za metr čtvereční, u větších bytů je to až 395 tisíc.
Cílem je uchovat historickou hodnotu a nabídnout moderní bydlení. V projektu se počítá například s lobby v přízemí, s podzemním parkovištěm nebo mycí stanicí pro kola a domácí mazlíčky. Ve vnitrobloku vznikne soukromá relaxační zahrada.
Budova v Polské by měla být dokončena zhruba za rok. Signature Living se mezitím pouští do přestavby dalších vinohradských domů. V plánu je už teď také projekt v Dykově ulici nebo přímo na Vinohradské.